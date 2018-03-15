Молодой человек обещал разработать сайт для их организаций

26-летний житель Казани обманул двух костромских предпринимателей.Мужчины нашли объявление об IT-услугах специалиста в интернете. Он обещал сделать сайт для предприятия в короткие срок и за небольшую оплату. Клиенты посмотрели положительные отзывы о работе программиста и перечислили ему деньги. Однако сайты для своих организаций они так и не увидели.Правоохранители установили личность подозреваемого - 26-летнего молодого человека из Казани. Его задержали в аэропорту.