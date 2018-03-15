Курьезный случай произошел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – он чуть не упал, поднимаясь на сцену. На смех в зале министр моментально нашел, что ответить, чем вызвал бурю аплодисментов.

Курьезный случай произошел с министром иностранных делРоссии Сергеем Лавровым – он чуть не упал, поднимаясь на сцену. На смех в залеминистр моментально нашел, что ответить, чем вызвал бурю аплодисментов.Смешной момент попал в объективы телекамер. Произошло все нафоруме "Россия – страна возможностей". Поднявшись на сцену, Лавров взял вруки микрофон и заявил: "Видите как. Споткнулся! Хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках".Зал засмеялся и зааплодировал, а Лавров перешел к серьезнойчасти своего выступления. Ему предстояло прочитать лекцию Лаврова на тему "Мир:возможности для России". Первым делом глава российской дипломатии пообещал, чтоМосква обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. Пословам министра, ответ на британские санкции по делу Скрипаля последует оченьскоро.Лавров добавил, что 14 марта было заседание в Гааге и в ООН,и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британскогогражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию похимическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представительВеликобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем",– сказал Лавров.Он дал и еще одно обещание – Россия обязательно добьеттеррористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочусказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможемдобить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующиеоперации при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк иЛуганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, так Лавровпрокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашеннымиреспубликами."Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбассаудушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецки Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютнонегодными средствами", – отметил глава МИД.Форум "Россия – страна возможностей" проходит с 13 по 15марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системыпрозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи ипрофессионалов.