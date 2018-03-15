Курьезный случай произошел с министром иностранных дел
России Сергеем Лавровым – он чуть не упал, поднимаясь на сцену. На смех в зале
министр моментально нашел, что ответить, чем вызвал бурю аплодисментов.
Курьезный случай произошел с министром иностранных дел
России Сергеем Лавровым – он чуть не упал, поднимаясь на сцену. На смех в зале
министр моментально нашел, что ответить, чем вызвал бурю аплодисментов.
Смешной момент попал в объективы телекамер. Произошло все на
форуме "Россия – страна возможностей". Поднявшись на сцену, Лавров взял в
руки микрофон и заявил: "Видите как. Споткнулся! Хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках".
Зал засмеялся и зааплодировал, а Лавров перешел к серьезной
части своего выступления. Ему предстояло прочитать лекцию Лаврова на тему "Мир:
возможности для России". Первым делом глава российской дипломатии пообещал, что
Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По
словам министра, ответ на британские санкции по делу Скрипаля последует очень
скоро.
Лавров добавил, что 14 марта было заседание в Гааге и в ООН,
и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского
гражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию по
химическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представитель
Великобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем",
– сказал Лавров.
Он дал и еще одно обещание – Россия обязательно добьет
террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочу
сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем
добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие
операции при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и
Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, так Лавров
прокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашенными
республиками.
"Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбасса
удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк
и Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютно
негодными средствами", – отметил глава МИД.
Форум "Россия – страна возможностей" проходит с 13 по 15
марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системы
прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и
профессионалов.