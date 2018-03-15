Обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля МИД России называет сумасшедшими.

Обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля МИД России называет "абсолютно сумасшедшими".Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в связи с введением Лондоном недружественных мер в отношении Москвы планируется в ближайшее время принять ответные меры.РФ направила в Британию четыре ноты по делу с целью "начать активный диалог с официальным Лондоном", однако в ответ пришли "ничего не значащие отписки", рассказала Захарова.Действия Лондона официальный представитель МИД назвала информационно-политическим шоу. "Мы видим очевидную информационно-политическую кампанию", — сказала она.Захарова сообщила, что Лондон отказывается предоставить пробы вещества, которым был отравлен Скрипаль, а также другую фактическую информацию по этому делу.Она добавила, что Великобритания не предоставила и других деталей, связанных с инцидентом в Солсбери, ни по двухсторонним каналам, ни на площадке международных организаций: "Никакой информации, которая могла бы пролить хотя бы какой-то свет на случившееся".Накануне британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, обвинив Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.