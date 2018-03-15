Авиакомпания Аэрофлот была бы рада стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

Авиакомпания "Аэрофлот" была бы рада стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев."Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину", — сказал он."Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время", — добавил Савельев.Глава "Аэрофлота" отметил также, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 "обогнали свое время", но сейчас, при наличии новых технологий и композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.В январе президент РФ Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин". Тогда же глава государства предложил сделать гражданскую версию этого самолета, что позволит, в частности, значительно экономить время полета, например, между Москвой и Владивостоком. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.