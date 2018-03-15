Компания Аэрофлот рассчитывает стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Спроектировать и построить такой лайнер предложил президент Владимир Путин.

Компания "Аэрофлот" рассчитывает стать первымзаказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Спроектировать и построитьтакой лайнер предложил президент Владимир Путин."Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту"доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получилисверхзвуковую машину", – заявил в интервью телеканалу гендиректор компании Виталий Савельев.Глава "Аэрофлота" отметил также, что оказавшиесянерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde иТу-144 обогнали свое время, но сейчас, при наличии новых технологий икомпозитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.По мнению Савельева, сверхзвуковой лайнер был бы интересен тем, кто хотел быдолететь из Москвы до Владивостока за 3 часа, а не за 8-9 часов. "Такаямашина была бы востребована", – отметил глава крупнейшей в России авиакомпании .Напомним, что идею создания нового сверхзвукового самолетадля гражданской авиации озвучилпрезидент. В январе 2018 года Владимир Путин присутствовал на демонстрационномполете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".Глава государства предложил сделать гражданскую версию машины. В свою очередь, руководительОбъединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что укорпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.В ХХ веке гражданские сверхзвуковые самолеты производились вСССР и Франции. Ту-144 и Concorde эксплуатировались непродолжительное время –после серии катастроф их сняли с гражданских авиалиний. Лайнеры были инженернымпрорывом для своего времени, единственными их минусами были большой расходтоплива и дорогое обслуживание.