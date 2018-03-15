Компания Аэрофлот рассчитывает стать первым
заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Спроектировать и построить
такой лайнер предложил президент Владимир Путин.
Компания "Аэрофлот" рассчитывает стать первым
заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Спроектировать и построить
такой лайнер предложил президент Владимир Путин.
"Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту"
доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили
сверхзвуковую машину", – заявил в интервью телеканалу гендиректор компании Виталий Савельев.
Глава "Аэрофлота" отметил также, что оказавшиеся
нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и
Ту-144 обогнали свое время, но сейчас, при наличии новых технологий и
композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.
По мнению Савельева, сверхзвуковой лайнер был бы интересен тем, кто хотел бы
долететь из Москвы до Владивостока за 3 часа, а не за 8-9 часов. "Такая
машина была бы востребована", – отметил глава крупнейшей в России авиакомпании .
Напомним, что идею создания нового сверхзвукового самолета
для гражданской авиации озвучил
президент. В январе 2018 года Владимир Путин присутствовал на демонстрационном
полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".
Глава государства предложил сделать гражданскую версию машины. В свою очередь, руководитель
Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у
корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.
В ХХ веке гражданские сверхзвуковые самолеты производились в
СССР и Франции. Ту-144 и Concorde эксплуатировались непродолжительное время –
после серии катастроф их сняли с гражданских авиалиний. Лайнеры были инженерным
прорывом для своего времени, единственными их минусами были большой расход
топлива и дорогое обслуживание.