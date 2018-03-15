Американский актер Шон Бин, сыгравший Эддрада (Неда) Старка в культовом сериале, озвучил последние слова своего героя перед смертью. В предпоследней серии первого сезона персонаж Бина, стоя у плахи, что-то беззвучно шепчет, но разобрать слова невозможно.

Американский актер Шон Бин, сыгравший Эддрада (Неда) Старка в культовом сериале, озвучил последние слова своего героя перед смертью. Впредпоследней серии первого сезона персонаж Бина, стоя у плахи, что-тобеззвучно шепчет, но разобрать слова невозможно.Фанаты саги долго спорили, что же мог произнести лорд Винтерфелла.Некоторые поклонники предполагали фразу "Валар моргулис", которая на вымышленномвалирийском языке означает "Все люди смертны" или "Все люди должны умереть". Предположение оказалось неверными, в недавнем интервью HuffingtonPost актерпризнался, что этих слов не было в сценарии, он просто импровизировал."Это была просто молитва. Так ведь ипроисходит, не правда ли? Я не могу погружаться в детали, потому что не уверен,была ли там подходящая религия. Я просто подумал "что бы я сделал, если быэто происходило на самом деле?" Я, наверное, просто молился бы", –признался Шон.Напомним, что телесериал "Игра престолов" снят пофэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие сагиразворачивается на двух вымышленных континентах, где несколькоаристократических родов борются за власть над семью королевствами Вестероса, вто время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествияпотусторонних сил. Премьера многосерийногофильма состоялась на канале HBO в 2011 году, с тех пор вышло семь сезонов иззапланированных восьми, заключительная часть теленовеллы выйдет наэкраны в 2019 году. Продюсеры сериала пообещали фанатам печальный финал. По ихсловам, в последнем, восьмом сезоне погибнут многие полюбившиеся зрителямперсонажи.