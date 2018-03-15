Банк УРАЛСИБзанял 7 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования в январе 2018 года, согласно исследованию аналитического центра портала ..

Банк УРАЛСИБзанял 7 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования в январе 2018 года, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».Всего за январь Банк УРАЛСИБ выдал более 1 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 2,2млрд рублей. Также Банк УРАЛСИБ занял 7 место и в рейтинге по объему рефинансированных ипотечных кредитов в январе. Всего за этот период было рефинансировано кредитов на сумму 179 млн рублей.Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» в номинации «Прорыв года» – за высокую динамику ипотечного кредитования. Объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.