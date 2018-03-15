Отстраненное от управления руководство банка Югра готовит кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Ранее он оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции, признавшей законным отзыв ЦБ лицензии у банка.
Отстраненное от управления руководство банка "Югра" готовит кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Ранее он оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции, признавшей законным отзыв ЦБ лицензии у банка.
Бывший топ-менеджмент банка не считает, что у регулятора
были основания для вынесения решения об отзыве. Они не согласны с решением
Арбитражного апелляционного суда Москвы., который отклонил их иск о признании
неправомерным решения ЦБ. "Планируем, в ближайшее время направить
кассационную жалобу", – бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.
Он также напомнил, что в настоящее время в профессиональной
банковской среде и обществе продолжаются многочисленные дискуссии о предвзятом,
кулуарном и даже, возможно, в какой-то степени неправомочном характере решений
ЦБ. На этом фоне, считает Шиляев, равнодушие судебных инстанций к аргументам
"Югры" вызывает недоумение.
Представители банка считают, что заинтересованные лица из
числа сотрудников регулятора могли искусственно занизить отчетные показатели
финансовой организации. Это дало повод для отзыва лицензии у "Югры".
Также бывшие руководители банка считают, что суд
необоснованно проигнорировал данные аудиторской проверки состояния дел в кредитной
организации накануне ввода туда временной администрации. При этом, истцы
уверены, что итоги этой инспекции доказывали жизнеспособность "Югры" и
отсутствие оснований для вмешательства Центробанка в ее дела.
Не исключено, заявляет руководство "Югры", что ЦБ
принял решение об отзыве лицензии, основываясь на том, что топ-менеджмент банка
был против представленного 7 июля 2017 года планом по санации, считая, что он
не нуждается в оздоровлении. План, напомним, был разработан временной
администрацией при участии Агентства по страхованию вкладов.
Между тем, как отмечает , в суде находится
еще один иск, в котором – Банк России просит признать "Югру"
банкротом. Его рассмотрение отложено на 19 марта. Напомним, регулятор ввел
временную администрацию в лице АСВ в кредитную организацию 10 июля 2017 года, лицензию
у "Югры" отозвали 28 июля того
же года.