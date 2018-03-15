Отстраненное от управления руководство банка Югра готовит кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Ранее он оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции, признавшей законным отзыв ЦБ лицензии у банка.

Отстраненное от управления руководство банка "Югра" готовит кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Ранее он оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции, признавшей законным отзыв ЦБ лицензии у банка.Бывший топ-менеджмент банка не считает, что у регуляторабыли основания для вынесения решения об отзыве. Они не согласны с решениемАрбитражного апелляционного суда Москвы., который отклонил их иск о признаниинеправомерным решения ЦБ. "Планируем, в ближайшее время направитькассационную жалобу", – бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.Он также напомнил, что в настоящее время в профессиональнойбанковской среде и обществе продолжаются многочисленные дискуссии о предвзятом,кулуарном и даже, возможно, в какой-то степени неправомочном характере решенийЦБ. На этом фоне, считает Шиляев, равнодушие судебных инстанций к аргументам"Югры" вызывает недоумение.Представители банка считают, что заинтересованные лица изчисла сотрудников регулятора могли искусственно занизить отчетные показателифинансовой организации. Это дало повод для отзыва лицензии у "Югры".Также бывшие руководители банка считают, что суднеобоснованно проигнорировал данные аудиторской проверки состояния дел в кредитнойорганизации накануне ввода туда временной администрации. При этом, истцыуверены, что итоги этой инспекции доказывали жизнеспособность "Югры" иотсутствие оснований для вмешательства Центробанка в ее дела.Не исключено, заявляет руководство "Югры", что ЦБпринял решение об отзыве лицензии, основываясь на том, что топ-менеджмент банкабыл против представленного 7 июля 2017 года планом по санации, считая, что онне нуждается в оздоровлении. План, напомним, был разработан временнойадминистрацией при участии Агентства по страхованию вкладов.Между тем, как отмечает , в суде находитсяеще один иск, в котором – Банк России просит признать "Югру"банкротом. Его рассмотрение отложено на 19 марта. Напомним, регулятор ввелвременную администрацию в лице АСВ в кредитную организацию 10 июля 2017 года, лицензиюу "Югры" отозвали 28 июля тогоже года.