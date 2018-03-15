Телевизионный скандал в администрации Ростова-на-Дону, сошедший с рельсов поезд в Башкирии и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Телевизионный скандал в администрации Ростова-на-Дону, сошедший с рельсов поезд в Башкирии и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Убийца 28-летней лыжницы из Нижнекамска Гульшат Котенковой был обнаружен
мертвым в СИЗО Чистополя. Тело девушки было найдено в ночь на 10 января от
неподалеку от базы отдыха в поселке Красный Ключ. Труп преступника Даниила
Котенева обнаружили 15 марта в СИЗО №5 "без признаков насильственной смерти", сообщает Предварительная
причина гибели – асфиксия.
Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра)
перевозились с рудника Купол на Чукотке. К настоящему моменту весь груз собран,
поэтому вопрос страховки не стоит, пишет Самолет
Ан-12 следовал по маршруту "рудник Купол – Красноярск" (на аффинаж) с
дозаправкой в Якутске. Всего на борту грузового самолета находилось золота на
21 миллиард 600 миллионов рублей.
Ведущая "Пятницы" телеканала "Пятница" Оксана
Щербакова устроила
скандал в администрации Ростова-на-Дону. Программа вышла в эфир 13 марта. По
представленной зрителям истории, телеканалу пожаловался молодой парень,
которому стало плохо в трамвае, и которому якобы не была оказана медицинская
помощь, передает. Это и стало поводом для ведущей для приезда в город.
На сайте Change.org
появилась петиция, в которой жители и гости острова-села Свияжска в Татарстане
требуют разобраться в отравлении собаки по кличке Буян, которая была негласным местным
талисманом. Якобы, домашний пес, который не содержался на привязи и общался с
туристами, был отравлен по инициативе главы Свияжска Владислава Четверкина, передает Авторы
петиции заявили, что подложенным ядом отравились еще две домашние собаки. Они
требуют для виновных наказания по статье "Жестокое обращение с
животными".
Дебошир 14 марта задержал рейс Москва —
Салехард в аэропорту Шереметьево, сообщает По словам очевидцев, молодой человек бегал по
салону оскорбляя пассажиров и экипаж лайнера, а затем начал кричать: "Вы все
трупы, все сдохнете, самолет разобьется – я видел трещину на крыле". Инцидент произошел незадолго до вылета лайнера, из-за чего рейс пришлось
задержать на 30 минут. Нарушитель
передан сотрудникам полиции.
В соцсети
"ВКонтакте" появилась информация о том, что в начале февраля на одной из улиц
города Омска на школьника напали и покусали собаки. В связи с этим Следственный
комитет России по региону проводит доследственную проверку. По предварительным
данным, две бродячие собаки напали на ребенка, разорвав ему одежду и пакет со
сменной обувью. Сейчас мальчик проходит профилактическое лечение. О
происшествии сообщила мать пострадавшего, передает
В Шарканском районе Удмуртии главе муниципального образования
(МО) незаконно выписали премию в честь юбилея, сообщает Решение о премировании привело к нецелевому расходованию бюджетный
средств, а также нарушению закона о противодействии коррупции, бюджетного
законодательства. В адрес Совета депутатов МО "Заречно-Вишурское" внесено
представление об устранении нарушений и назначен штраф.
По информации жительница Нижнего Тагила превратила
свою квартиру в кошачий питомник. По
утверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица животных, хозяйка
квартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире.
Однажды женщина попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел в
квартиру, то насчитал там около 30 животных. Неприятный запах,
исходящий из квартиры, чувствуют даже жильцы верных этажей. Председатель совета
дома Лариса Зудова сообщила, что жаловались в полицию, в прокуратуру, в
районную администрацию. Проблему обещают решить, но ничего не происходит. Если
местные власти не помогут, жильцы обратятся к областным властям.
В Волгограде девушка с помощью брата отомстила
экс-бойфренду: парня избили и изнасиловали, пишет портал В ночь с 12 на 13 марта компания из пяти человек под
предводительством 22-летнего парня и под предлогом защиты чести девушки
ворвалась в квартиру 18-летнего волгоградца. Среди незваных гостей, кроме
самого старшего заводилы, было двое несовершеннолетних парней и две 18-летних
девушки. Одна из них – как раз та самая обиженная сестра 22-летнего
организатора этого похода возмездия. Как позже выяснят следователи, девушка
сильно приукрасила брату обстоятельства интимных встреч с потерпевшим. Компанию
молодых людей задержали по горячим следам.
В Башкирии пенсионерка
скончалась в собственном доме от обморожения. Трагедия произошла в Янаульском районе, передает Бездыханное
тело пролежало в кровати около недели. У пожилой женщины неделю не зажигался
свет и не шел дым из печной трубы, однако соседи не обратили на это внимания.
В Башкирии грузовой поезд сошел с рельсов. ЧИ случилось на 1
449 километре железной дороги в Чишминском районе республики. На месте
происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии поступила в
дежурную службу 14 марта в 07.15. Известно, что с пути сошла только одна
колесная пара вагона, груженного углем. Авария произошла на однопутном
перегоне. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает