Телевизионный скандал в администрации Ростова-на-Дону, сошедший с рельсов поезд в Башкирии и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Телевизионный скандал в администрации Ростова-на-Дону, сошедший с рельсов поезд в Башкирии и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Убийца 28-летней лыжницы из Нижнекамска Гульшат Котенковой был обнаруженмертвым в СИЗО Чистополя. Тело девушки было найдено в ночь на 10 января отнеподалеку от базы отдыха в поселке Красный Ключ. Труп преступника ДаниилаКотенева обнаружили 15 марта в СИЗО №5 "без признаков насильственной смерти", сообщает Предварительнаяпричина гибели – асфиксия.Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра)перевозились с рудника Купол на Чукотке. К настоящему моменту весь груз собран,поэтому вопрос страховки не стоит, пишет СамолетАн-12 следовал по маршруту "рудник Купол – Красноярск" (на аффинаж) сдозаправкой в Якутске. Всего на борту грузового самолета находилось золота на21 миллиард 600 миллионов рублей.Ведущая "Пятницы" телеканала "Пятница" ОксанаЩербакова устроиласкандал в администрации Ростова-на-Дону. Программа вышла в эфир 13 марта. Попредставленной зрителям истории, телеканалу пожаловался молодой парень,которому стало плохо в трамвае, и которому якобы не была оказана медицинскаяпомощь, передает. Это и стало поводом для ведущей для приезда в город.На сайте Change.orgпоявилась петиция, в которой жители и гости острова-села Свияжска в Татарстанетребуют разобраться в отравлении собаки по кличке Буян, которая была негласным местнымталисманом. Якобы, домашний пес, который не содержался на привязи и общался стуристами, был отравлен по инициативе главы Свияжска Владислава Четверкина, передает Авторыпетиции заявили, что подложенным ядом отравились еще две домашние собаки. Онитребуют для виновных наказания по статье "Жестокое обращение сживотными".Дебошир 14 марта задержал рейс Москва —Салехард в аэропорту Шереметьево, сообщает По словам очевидцев, молодой человек бегал посалону оскорбляя пассажиров и экипаж лайнера, а затем начал кричать: "Вы всетрупы, все сдохнете, самолет разобьется – я видел трещину на крыле". Инцидент произошел незадолго до вылета лайнера, из-за чего рейс пришлосьзадержать на 30 минут. Нарушительпередан сотрудникам полиции.В соцсети"ВКонтакте" появилась информация о том, что в начале февраля на одной из улицгорода Омска на школьника напали и покусали собаки. В связи с этим Следственныйкомитет России по региону проводит доследственную проверку. По предварительнымданным, две бродячие собаки напали на ребенка, разорвав ему одежду и пакет сосменной обувью. Сейчас мальчик проходит профилактическое лечение. Опроисшествии сообщила мать пострадавшего, передаетВ Шарканском районе Удмуртии главе муниципального образования(МО) незаконно выписали премию в честь юбилея, сообщает Решение о премировании привело к нецелевому расходованию бюджетныйсредств, а также нарушению закона о противодействии коррупции, бюджетногозаконодательства. В адрес Совета депутатов МО "Заречно-Вишурское" внесенопредставление об устранении нарушений и назначен штраф.По информации жительница Нижнего Тагила превратиласвою квартиру в кошачий питомник. Поутверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица животных, хозяйкаквартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире.Однажды женщина попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел вквартиру, то насчитал там около 30 животных. Неприятный запах,исходящий из квартиры, чувствуют даже жильцы верных этажей. Председатель советадома Лариса Зудова сообщила, что жаловались в полицию, в прокуратуру, врайонную администрацию. Проблему обещают решить, но ничего не происходит. Еслиместные власти не помогут, жильцы обратятся к областным властям.В Волгограде девушка с помощью брата отомстилаэкс-бойфренду: парня избили и изнасиловали, пишет портал В ночь с 12 на 13 марта компания из пяти человек подпредводительством 22-летнего парня и под предлогом защиты чести девушкиворвалась в квартиру 18-летнего волгоградца. Среди незваных гостей, кромесамого старшего заводилы, было двое несовершеннолетних парней и две 18-летнихдевушки. Одна из них – как раз та самая обиженная сестра 22-летнегоорганизатора этого похода возмездия. Как позже выяснят следователи, девушкасильно приукрасила брату обстоятельства интимных встреч с потерпевшим. Компаниюмолодых людей задержали по горячим следам.В Башкирии пенсионеркаскончалась в собственном доме от обморожения. Трагедия произошла в Янаульском районе, передает Бездыханноетело пролежало в кровати около недели. У пожилой женщины неделю не зажигалсясвет и не шел дым из печной трубы, однако соседи не обратили на это внимания.В Башкирии грузовой поезд сошел с рельсов. ЧИ случилось на 1449 километре железной дороги в Чишминском районе республики. На местепроисшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии поступила вдежурную службу 14 марта в 07.15. Известно, что с пути сошла только однаколесная пара вагона, груженного углем. Авария произошла на однопутномперегоне. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает