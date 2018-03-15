Режиссер считает, что актер не простит нарушения своей воли. Он ведь был примером жизнелюбия и мужества.

Режиссер считает, что актер не простит нарушения своей воли. Он ведь был примером жизнелюбия и мужества.Спетакль Константина Боголомова "Юбилей ювелира" был поставлен на Основной сцене МХТ им. Чехова к 80-летнему юбилею Олега Табакова. Он играл там онкобольного старика, которому осталось жить совсем немного. Его задача – любой ценой дожить до юбилея, чтобы встретиться с той, которую любил всю жизнь. И эта роль во многом оказалась для артиста пророческой."Он сильно болел в последние годы, – рассказал в интервью Dni.ru режиссер спектакля Константин Богомолова, простившись с артистом. – Но никогда никому не говорил об этом, не жаловался. И продолжал работать в прежнем объеме. Поэтому я был потрясен, когда к своему юбилею он предложил пьесу о смерти. После каждого спектакля он терял по несколько килограммов веса, хотя там было всего полтора мизансцен и длилось все полтора часа. Но он с такой самоотдачей играл, что терял вес, даже сидя на стуле или лежа на кровати. И было огромное счастье видеть его глаза, когда он выходил на поклон и зал вставал, не отпускал его со сцены"."Для Художественного театра "Юбилей ювелира" – больше, чем просто спектакль, – уверяет Богомолов. – И замены ему в этом спектакле, конечно, не будет. Как не будет замены ни в театре, ни в жизни. Потому что невозможно заменить личность такого масштаба, такого жизнелюбия. В его роли в "Юбилее ювелира" проявилось все отношение к театру, к стране, к каждому из нас"."Табаков – это глагол "жить", – считает Богомолов. – Он любил жизнь и завещал нам это делать. Это его духовный наказ. Иначе он этого нам не простит".