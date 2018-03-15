Не менее 30 миллионов квадратных метров современного и комфортного жилья будет построено в Москве рамках реновации жилого фонда. Об этом заявил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, благодаря реализации этой программы, свыше миллиона жителей столицы смогут переехать в новые квартиры.

Не менее 30 миллионов квадратных метров современного и комфортного жилья будет построено в Москве рамках реновации жилого фонда. Об этом заявил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, благодаря реализации этой программы, свыше миллиона жителей столицы смогут переехать в новые квартиры.Как отметил Хуснуллин, реновация жилого фонда столицы – масштабныйи амбициозный проект. Согласно плану реализации программы, в городе будетпостроено не менее 30 миллионов "квадратов" жилой недвижимости."В е рамках планируется переселить более одного миллиона человек в новоекомфортное жилье", – сообщил глава стройкомплекса.Он отметил, что в течение текущего и следующего годов впланах московских властей проектирование и возведение около пяти миллионовквадратных метров жилья. При этом, в 2018 году начнется строительство 60-70тысяч квартир для переселения москвичей в рамках реновации. И общая площадь составитоколо двух миллионов "квадратов".Ожидается, что до конца года для переселенцев будут сданы в эксплуатацию около трех десятков домов. В середине февраля в первые квартиры, построенные в рамках реновации, переехали москвичи. Стартовый дом был возведен в Восточном административном округе. Переселенцам, как и было обещано, не пришлось менять места жительства – новые квартиры располагаются в том же районе, что и их старое жилье.Напомним, около года назад на встрече с мэром Москвы СергеемСобяниным президент Владимир Путин призвал снести в городе морально и физическиустаревшие хрущевки. Соответствующий закон был подписан главой государства виюле 2017 года, 1 августа программу реновации утвердил столичный градоначальник.Под переселение попадают жители многоквартирных домов сколичеством этажей не более девяти, которые были построены по типовым проектам 1950-1960-хгодов. Всего в список реновациb включен 5171 дом.