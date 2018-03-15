На матче паралимпийского турнира по керлингу между командами России и Швеции на трибунах появились развернутые болельщиками российские флаги. Не смотря на запрет МПК на присутствие российской символики на Играх, охрана не стала вмешиваться.

На матче паралимпийского турнира по керлингу между командами России и Швеции на трибунах появились развернутые болельщиками российские флаги. Не смотря на запрет МПК на присутствие российской символики на Играх, охрана не стала вмешиваться.Болельщики из России пронесли на трибуны два флага и размахивали ими на протяжении всего матча, сообщает "Спорт-Экспресс". Согласна правилам МПК, организаторы соревнований не должны были допустить проноса символики России. Если же российская символика появится на трибунах, то она должна быть конфискована, а сами болельщики – задержаны. Но корейские охранники игнорировали требования МПК.В январе Международный паралимпийский комитет запретил использование российской символики на Играх. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе.