Лондон в грубой форме заблокировал в Совбезе ООН предложенный Москвой проект заявления для прессы по делу Скрипаля. В документе содержался призыв ко всем заинтересованным странам сотрудничать в расследовании инцидента в Солсбери.

Лондон в грубой форме заблокировал в Совбезе ООНпредложенный Москвой проект заявления для прессы по "делу Скрипаля".В документе содержался призыв ко всем заинтересованным странам сотрудничать врасследовании инцидента в Солсбери.Британские представители в Совбезе предложили такиепоправки, которые полностью исказили смысл документа. Россия же разрабатывалаего с целью сохранить единство в СБ ООН по данному вопросу, сообщил пресс‐секретарьроссийского постпредства при ООН Федор Стржижовский.По словам Стржижовского, российская сторона предложиладокумент 14 марта. В нем Москва призывает к скорейшему расследованию похимическому инциденту в Великобритании в соответствии с существующимистандартами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Документбыл в грубой форме под политизированными предлогами заблокированпредставителями этой страны (Великобритании)", – сообщил представительпостпредства.Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли поразилароссийского коллегу глубокими познаниями в химии. Василий Небензя выразил своеудивление эти фактом и прокомментировал ее заявление о возможной причастностиМосквы к "делу Скрипаля". Российский постпред подчеркнул, что впоследнее время презумпция невиновности подменяется утверждением вины.Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 мартанашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информациибританской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом"Новичок", якобы произведенным в России.Раздутый скандал Лондон использовал как предлог для высылки23 российских дипломатов. Великобритания также приостанавливает вседвусторонние контакты и отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить британскуюстолицу.Глава МИД России, в свою очередь, назвал все обвинениячушью. Лавров подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материаламрасследования, но Лондон ей в этом отказывает. Министр подчеркнул, что Россияготова сотрудничать с Великобританией – если будут соблюдаться все необходимыепроцедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия, передаетРИА Новости.