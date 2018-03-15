Лондон в грубой форме заблокировал в Совбезе ООН
предложенный Москвой проект заявления для прессы по делу Скрипаля.
В документе содержался призыв ко всем заинтересованным странам сотрудничать в
расследовании инцидента в Солсбери.
Лондон в грубой форме заблокировал в Совбезе ООН
предложенный Москвой проект заявления для прессы по "делу Скрипаля".
В документе содержался призыв ко всем заинтересованным странам сотрудничать в
расследовании инцидента в Солсбери.
Британские представители в Совбезе предложили такие
поправки, которые полностью исказили смысл документа. Россия же разрабатывала
его с целью сохранить единство в СБ ООН по данному вопросу, сообщил пресс‐секретарь
российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.
По словам Стржижовского, российская сторона предложила
документ 14 марта. В нем Москва призывает к скорейшему расследованию по
химическому инциденту в Великобритании в соответствии с существующими
стандартами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Документ
был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован
представителями этой страны (Великобритании)", – сообщил представитель
постпредства.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли поразила
российского коллегу глубокими познаниями в химии. Василий Небензя выразил свое
удивление эти фактом и прокомментировал ее заявление о возможной причастности
Москвы к "делу Скрипаля". Российский постпред подчеркнул, что в
последнее время презумпция невиновности подменяется утверждением вины.
Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта
нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информации
британской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом
"Новичок", якобы произведенным в России.
Раздутый скандал Лондон использовал как предлог для высылки
23 российских дипломатов. Великобритания также приостанавливает все
двусторонние контакты и отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить британскую
столицу.
Глава МИД России, в свою очередь, назвал все обвинения
чушью. Лавров подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материалам
расследования, но Лондон ей в этом отказывает. Министр подчеркнул, что Россия
готова сотрудничать с Великобританией – если будут соблюдаться все необходимые
процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия, передает
РИА Новости.