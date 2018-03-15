Большая часть высотных домов приходится на комфорт-класс, но самые высокие - в элитном сегменте.

Количество высотных жилых домов в Москве выросло за год на 41%, говорится в сообщении компании "Азбука жилья". Из 681 дома, находящегося в продаже в старых границах Москвы, 62% приходится на дома высотой от 17 этажей.Большая часть высотных домов – 59% - приходится на корпуса комфорт-класса. В этом сегменте высотность достигает уровня 40 этажей.39% высоток относится к бизнес-классу, в котором больше домов высотой от 40 этажей.К элитному сегменту относится три корпуса в "Москва-Сити", эти же дома – самые высокий, до 85 этажей.