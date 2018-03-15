Участницу знаменитого реалити-шоу Сашу Шеву достали придирки поклонников. А фанаты, в свою очередь, не понимают, что происходит с внешностью теледивы.

Участницу знаменитого реалити-шоу Сашу Шеву достали придирки поклонников. А фанаты, в свою очередь, не понимают, что происходит с внешностьютеледивы.Зрители телепроекта всерьез опасаются заздоровье звезды. Лицо девушки покрылось странными пятнами и воспалениями. Обожатели стали подозревать страшное: дерматологические недуги, гормональные нарушения и проблемыметаболизма. Брюнетка устала от постоянного обсуждения ее лица и решиларазвеять все слухи. Барышня заявила, что не больна:"Я не знаю почему все решили, что у менягниет кожа. Я просто не пользуюсь солнцезащитными кремами, вот и все! Мывыезжали на пляж, палящее солнце сделало свое дело – у меня сгорел лоб. Позжепошло воспаление, и начала слазить кожа", – поделилась Саша с .Такой ответ убедил поклонников, ведьдействительно на Сейшелах (именнотам сейчас проходить часть съемок телепроекта) очень жарко, без малого 30градусов и неутомимо палящее солнце. Помимо Саши от дневного светила пострадал Саша Гобозов – он получил ожоги второй степени тяжести. А Рома Капаклы тратит целое состояние на восстанавливающийкрем для поврежденных покровов.Шева пришла на проект 26 августа 2017года, но уже успела отличиться. Девушкапостоянно в центре скандала, а потому быстро завоевала популярность упоклонников шоу. Барышня отбила парня у коллеги по цеху Лилии Четрару. Вотношениях, с возлюбленным не обходится без конфликтов, но молодая особауверена, что это настоящая любовь.