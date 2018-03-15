Участницу знаменитого реалити-шоу Сашу Шеву достали придирки поклонников. А фанаты, в свою очередь, не понимают, что происходит с внешностью
теледивы.
Участницу знаменитого реалити-шоу Сашу Шеву достали придирки поклонников. А фанаты, в свою очередь, не понимают, что происходит с внешностью
теледивы.
Зрители телепроекта всерьез опасаются за
здоровье звезды. Лицо девушки покрылось странными пятнами и воспалениями. Обожатели стали подозревать страшное: дерматологические недуги, гормональные нарушения и проблемы
метаболизма. Брюнетка устала от постоянного обсуждения ее лица и решила
развеять все слухи. Барышня заявила, что не больна:
"Я не знаю почему все решили, что у меня
гниет кожа. Я просто не пользуюсь солнцезащитными кремами, вот и все! Мы
выезжали на пляж, палящее солнце сделало свое дело – у меня сгорел лоб. Позже
пошло воспаление, и начала слазить кожа", – поделилась Саша с .
Такой ответ убедил поклонников, ведь
действительно на Сейшелах (именно
там сейчас проходить часть съемок телепроекта) очень жарко, без малого 30
градусов и неутомимо палящее солнце. Помимо Саши от дневного светила пострадал Саша Гобозов – он получил ожоги второй степени тяжести. А Рома Капаклы тратит целое состояние на восстанавливающий
крем для поврежденных покровов.
Шева пришла на проект 26 августа 2017
года, но уже успела отличиться. Девушка
постоянно в центре скандала, а потому быстро завоевала популярность у
поклонников шоу. Барышня отбила парня у коллеги по цеху Лилии Четрару. В
отношениях, с возлюбленным не обходится без конфликтов, но молодая особа
уверена, что это настоящая любовь.