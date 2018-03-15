В Испании продолжается дело об отмывании денежных средств, добытых в
России. Обвиняемыми проходят 18 человек, в их числе – депутат Владислав
Резник. Парламентарий себя виновным не признает, продолжая отстаивать
честное имя перед местной Фемидой.
В Испании продолжается дело об отмывании денежных средств, добытых в
России. Обвиняемыми проходят 18 человек, в их числе – депутат Владислав
Резник. Парламентарий себя виновным не признает, продолжая отстаивать
честное имя перед местной Фемидой.
Все началось в 2008 году, когда испанские полицейские провели
операцию "Тройка", в ходе которой по подозрению в отмывании добытых в
России денег были задержаны около 100 человек, в том числе Александр
Малышев и Геннадий Петров. На Пиренейском полуострове их окрестили
лидерами Тамбовско-малышевской ОПГ.
Процесс, в основу которого
легли результаты спецоперации, стартовал в феврале этого года в
Национальной судебной палате Испании. Следствие утверждает, что Малышев и
Петров создали в стране сеть компаний в сфере финансовых инвестиций и
недвижимости и якобы отмыли минимум 50 миллионов евро – 3,4 миллиарда
рублей. Оба в ходе расследования сбежали, а перед судом предстали 18
человек. Одним из тех, кого обвиняет испанская Фемида, является депутат
Владислав Резник.
Российскому парламентарию и его супруге Диане
Гиндин местные власти вменяют участие в преступном сообществе и
отмывание денежных средств. Обвинение заявляет, что Резник через
подконтрольные Петрову фирмы приобретал автомобили, яхту и недвижимость.
Но вот ведь незадача – никаких доказательств своим обвинениям
испанская Фемида не приводит, отмечает российский адвокат Резника
Александр Гофштейн. По его словам, защита еще в ходе предварительного
следствия предоставила все необходимые данные, которые доказывают
невиновность депутата и его супруги. В соответствии с декларацией о
доходах семейной пары, их совокупный заработок во много раз превышает
стоимость приобретенной в Испании недвижимости. Все покупки сделаны
посредством легального перечисления денежных средств с официального
счета Резника в одном из российских банков.
"Деньги легальные, с
них заплачены налоги, вот счет, вот перевод, вот общая сумма доходов,
вот расходы. Просто диву даешься, насколько безразличны испанские
правоохранители к убедительным доказательствам", – цитирует Гофштейна
. Конечно, прокурор или следователь могут не верить доводам
защиты, отмечает юрист, однако игнорировать доказательства невиновности
они не в праве. "А именно так происходит в этом деле!" – недоумевает
адвокат.
Испанские правоохранители, сокрушается защита Резника,
не признали приведенные доказательства его невиновности убедительными,
просто положив их дело и продолжив обвинять мужа и жену. "Возмущение
вызывает полное бессилие, которое испытывает гражданин, привлеченный к
ответственности испанскими властями: говори, что хочешь, доказывай что
хочешь, представляй какие хочешь документы – нам все равно, у нас есть
схема, и мы ни при каких обстоятельствах тебя из этой схемы не
исключим", – описывает логику действий испанской правоохранительной
системы Гофштейн.
Все обвинения в адрес своего подзащитного юрист назвал абсурдными.
"Прежде всего я считаю белибердой переводы телефонных переговоров,
которые положены в основу этого обвинения. XXI век на дворе, а мы
сталкиваемся с вопиющим фактом, когда тяжелейшее обвинение объясняется
ошибочностью перевода телефонных разговоров так называемых фигурантов", –
сказал адвокат. Кроме того, недоумевает он, за 10 лет следствие так и
не сумело разобраться в принадлежности голосов.
Более того, в
некоторых случаях испанские правоохранители использовали переговоры, в
которых депутат даже не участвовал, заявил Гофштейн. "Доказательством"
причастности Резника к преступной группе служит телефонный разговор,
происшедший, по мнению прокуратуры, между Резником и Петровым. Но Резник
этого разговора не вел!" – подчеркнул юрист.
По словам адвоката,
защите удалось найти подлинного участника этого разговора (также
россиянина), после чего была взята справка из телефонной компании, что
номер, с которого велся разговор, никакого отношения к Резнику не имеет.
"Представили нотариально заверенное заявление этого гражданина, в
котором он подтверждает, что это его номер и его разговор; представили
экспертное заключение о том, что это голос не Резника, а другого
человека; все эти доказательства находятся в распоряжении прокурора уже
более года", – рассказал Гофштейн. Но прокурор, сокрушается юрист,
по-прежнему утверждает, что разговор велся депутатом. "Невероятно!" –
поражается стилю работы испанских правоохранителей юрист. Ситуация тем
более нелепая, что реального участника разговора допросили в суде, и он
подтвердил, что голос на записи принадлежит ему.
Еще один странный момент в обвинении Резника – дефекты переводов
других разговоров. Для дачи показаний был вызван эксперт по русскому
языку, с помощью которого защита собирается оспорить переводы телефонных
переговоров, на основании которых следствие и строит свои догадки.
Гофштейн
подчеркнул, что Резник лично решил участвовать в суде, потому как
уверен в своей невиновности. "Такова же позиция его супруги, тоже
обвиняемой по этому делу.
Они хотят, наконец, обелить собственное имя,
отмыться от облыжных обвинений", – сказал юрист.
Показательно,
что несостоятельность обвинений подтвердил и прокурор Международного
уголовного суда (МУС) в отставке Луис Морено Окампо. В ходе следствия он
заявил о непричастности Резника и его супруги к какой-либо преступной
деятельности.
Последнее заседание в Национальном суде Испании по
резонансному делу состоялась 27 февраля. Резник дал развернутые
показания. Помимо прочего, он отметил, что познакомился с Петровым на
Майорке и знал его как акционера Балтийской строительной компании.
Парламентарий подчеркнул, что в России признать преступным
авторитетом можно только по решению суда. "В отношении Петрова не было
решений, что он преступный авторитет или глава преступной группировки", –
пояснил Резник. Депутат уточнил, что Петров в советское время был
осужден за преступления, которые декриминализированы в современном
российском законодательстве. "Насколько я знаю, сейчас к нему нет
претензий, но детально не изучал этот вопрос. Я у него дом покупал, а не
вступал в родственные отношения", – отметил парламентарий. По его
словам, основная часть имущества была приобретена у лиц, не имеющих
отношения к Петрову.
Что касается приобретенной Резником
компании Centros Comerciales Antei SL, ранее принадлежавшей Петрову, то
она была куплена с единственной целью: ей принадлежали права на лодку.
По законодательству Испании, иностранный гражданин не может
зарегистрировать на себя плавательное средство.
Кроме того,
Резник подтвердил, что за период с 2002 по 2008 годы его доходы
составили более 60 миллионов долларов – все средства были получены путем
продажи ранее приобретенного имущества. Что важно, они все
задекларированы в налоговых органах. "Как депутат я заполняю специальную
декларацию, мои декларации подлежат дополнительному изучению
правоохранительными органам, как, впрочем, и все обвинения, которые мне
предъявлены, изучал следственный департамент МВД", – сказал
парламентарий.
В вину Владиславу Резнику испанское правосудие
вменяет торговлю связями, конфиденциальной информацией и отмывание
денег. В качестве доказательств приводятся телефонные переговоры, а
также покупка недвижимости и фирмы у одного из главных фигурантов дела –
Геннадия Петрова. По мнению прокуратуры, Резник якобы входит в состав
преступной группировки
Обвинение просит для Владислава Резника наказание в виде 5,5 лет
лишения свободы, а также по 100 миллионов евро штрафа с него и его
супруги Диане Гиндин.