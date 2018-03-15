В Испании продолжается дело об отмывании денежных средств, добытых в России. Обвиняемыми проходят 18 человек, в их числе – депутат Владислав Резник. Парламентарий себя виновным не признает, продолжая отстаивать честное имя перед местной Фемидой.

В Испании продолжается дело об отмывании денежных средств, добытых вРоссии. Обвиняемыми проходят 18 человек, в их числе – депутат ВладиславРезник. Парламентарий себя виновным не признает, продолжая отстаиватьчестное имя перед местной Фемидой.Все началось в 2008 году, когда испанские полицейские провелиоперацию "Тройка", в ходе которой по подозрению в отмывании добытых вРоссии денег были задержаны около 100 человек, в том числе АлександрМалышев и Геннадий Петров. На Пиренейском полуострове их окрестилилидерами Тамбовско-малышевской ОПГ.Процесс, в основу котороголегли результаты спецоперации, стартовал в феврале этого года вНациональной судебной палате Испании. Следствие утверждает, что Малышев иПетров создали в стране сеть компаний в сфере финансовых инвестиций инедвижимости и якобы отмыли минимум 50 миллионов евро – 3,4 миллиардарублей. Оба в ходе расследования сбежали, а перед судом предстали 18человек. Одним из тех, кого обвиняет испанская Фемида, является депутатВладислав Резник.Российскому парламентарию и его супруге ДианеГиндин местные власти вменяют участие в преступном сообществе иотмывание денежных средств. Обвинение заявляет, что Резник черезподконтрольные Петрову фирмы приобретал автомобили, яхту и недвижимость.Но вот ведь незадача – никаких доказательств своим обвинениямиспанская Фемида не приводит, отмечает российский адвокат РезникаАлександр Гофштейн. По его словам, защита еще в ходе предварительногоследствия предоставила все необходимые данные, которые доказываютневиновность депутата и его супруги. В соответствии с декларацией одоходах семейной пары, их совокупный заработок во много раз превышаетстоимость приобретенной в Испании недвижимости. Все покупки сделаныпосредством легального перечисления денежных средств с официальногосчета Резника в одном из российских банков."Деньги легальные, сних заплачены налоги, вот счет, вот перевод, вот общая сумма доходов,вот расходы. Просто диву даешься, насколько безразличны испанскиеправоохранители к убедительным доказательствам", – цитирует Гофштейна. Конечно, прокурор или следователь могут не верить доводамзащиты, отмечает юрист, однако игнорировать доказательства невиновностиони не в праве. "А именно так происходит в этом деле!" – недоумеваетадвокат.Испанские правоохранители, сокрушается защита Резника,не признали приведенные доказательства его невиновности убедительными,просто положив их дело и продолжив обвинять мужа и жену. "Возмущениевызывает полное бессилие, которое испытывает гражданин, привлеченный кответственности испанскими властями: говори, что хочешь, доказывай чтохочешь, представляй какие хочешь документы – нам все равно, у нас естьсхема, и мы ни при каких обстоятельствах тебя из этой схемы неисключим", – описывает логику действий испанской правоохранительнойсистемы Гофштейн.Все обвинения в адрес своего подзащитного юрист назвал абсурдными."Прежде всего я считаю белибердой переводы телефонных переговоров,которые положены в основу этого обвинения. XXI век на дворе, а мысталкиваемся с вопиющим фактом, когда тяжелейшее обвинение объясняетсяошибочностью перевода телефонных разговоров так называемых фигурантов", –сказал адвокат. Кроме того, недоумевает он, за 10 лет следствие так ине сумело разобраться в принадлежности голосов.Более того, внекоторых случаях испанские правоохранители использовали переговоры, вкоторых депутат даже не участвовал, заявил Гофштейн. "Доказательством"причастности Резника к преступной группе служит телефонный разговор,происшедший, по мнению прокуратуры, между Резником и Петровым. Но Резникэтого разговора не вел!" – подчеркнул юрист.По словам адвоката,защите удалось найти подлинного участника этого разговора (такжероссиянина), после чего была взята справка из телефонной компании, чтономер, с которого велся разговор, никакого отношения к Резнику не имеет."Представили нотариально заверенное заявление этого гражданина, вкотором он подтверждает, что это его номер и его разговор; представилиэкспертное заключение о том, что это голос не Резника, а другогочеловека; все эти доказательства находятся в распоряжении прокурора ужеболее года", – рассказал Гофштейн. Но прокурор, сокрушается юрист,по-прежнему утверждает, что разговор велся депутатом. "Невероятно!" –поражается стилю работы испанских правоохранителей юрист. Ситуация темболее нелепая, что реального участника разговора допросили в суде, и онподтвердил, что голос на записи принадлежит ему.Еще один странный момент в обвинении Резника – дефекты переводовдругих разговоров. Для дачи показаний был вызван эксперт по русскомуязыку, с помощью которого защита собирается оспорить переводы телефонныхпереговоров, на основании которых следствие и строит свои догадки.Гофштейнподчеркнул, что Резник лично решил участвовать в суде, потому какуверен в своей невиновности. "Такова же позиция его супруги, тожеобвиняемой по этому делу.Они хотят, наконец, обелить собственное имя,отмыться от облыжных обвинений", – сказал юрист.Показательно,что несостоятельность обвинений подтвердил и прокурор Международногоуголовного суда (МУС) в отставке Луис Морено Окампо. В ходе следствия онзаявил о непричастности Резника и его супруги к какой-либо преступнойдеятельности.Последнее заседание в Национальном суде Испании порезонансному делу состоялась 27 февраля. Резник дал развернутыепоказания. Помимо прочего, он отметил, что познакомился с Петровым наМайорке и знал его как акционера Балтийской строительной компании.Парламентарий подчеркнул, что в России признать преступнымавторитетом можно только по решению суда. "В отношении Петрова не былорешений, что он преступный авторитет или глава преступной группировки", –пояснил Резник. Депутат уточнил, что Петров в советское время былосужден за преступления, которые декриминализированы в современномроссийском законодательстве. "Насколько я знаю, сейчас к нему нетпретензий, но детально не изучал этот вопрос. Я у него дом покупал, а невступал в родственные отношения", – отметил парламентарий. По егословам, основная часть имущества была приобретена у лиц, не имеющихотношения к Петрову.Что касается приобретенной Резникомкомпании Centros Comerciales Antei SL, ранее принадлежавшей Петрову, тоона была куплена с единственной целью: ей принадлежали права на лодку.По законодательству Испании, иностранный гражданин не можетзарегистрировать на себя плавательное средство.Кроме того,Резник подтвердил, что за период с 2002 по 2008 годы его доходысоставили более 60 миллионов долларов – все средства были получены путемпродажи ранее приобретенного имущества. Что важно, они всезадекларированы в налоговых органах. "Как депутат я заполняю специальнуюдекларацию, мои декларации подлежат дополнительному изучениюправоохранительными органам, как, впрочем, и все обвинения, которые мнепредъявлены, изучал следственный департамент МВД", – сказалпарламентарий.В вину Владиславу Резнику испанское правосудиевменяет торговлю связями, конфиденциальной информацией и отмываниеденег. В качестве доказательств приводятся телефонные переговоры, атакже покупка недвижимости и фирмы у одного из главных фигурантов дела –Геннадия Петрова. По мнению прокуратуры, Резник якобы входит в составпреступной группировкиОбвинение просит для Владислава Резника наказание в виде 5,5 летлишения свободы, а также по 100 миллионов евро штрафа с него и егосупруги Диане Гиндин.