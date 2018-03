Сотрудник бостонский полиции не ожидал, что единственным человеком, который поможет ему откопать занесенную снегом машину, будет диснеевская принцесса Эльза из мультфильма Холодное сердце. Как и страж порядка, она тоже зашла в ближайший паб погреться, сообщает People.

Сотрудник бостонский полиции не ожидал, что единственным человеком, который поможет ему откопать занесенную снегом машину, будет диснеевская принцесса Эльза из мультфильма "Холодное сердце". Как и страж порядка, она тоже зашла в ближайший паб погреться, сообщает People.Во время недавней непогоды в Бостоне многие заведения открыли свои двери всем, кто стремился укрыться от холода и ветра. Внезапно в паб The Gallows на юге города вошел полицейский и попросил помочь откопать свою занесенную снегом машину. Ему вызвался помочь человек в костюме диснеевской принцессы Эльзы.Она в одиночку сделала то, на что не хватило сил у полицейского — вытащила его автомобиль из сугроба. В костюме принцессы оказался 37-летний бостонский адвокат Джейсон Триплетт, который в тот вечер отдыхал в баре с друзьями. По словам мужчины, он надел костюм мультипликационного персонажа, чтобы справиться с собственной раздражительностью, которая была вызвана одиночеством.First of all...I would just to say that regardless of the obvious similarities, this is NOT me. #bostonsnowstorm #winterstormskylar #elsa #frozen #sorrynotfrozenA post shared by Jason Paul (@jptriplett1) on Mar 13, 2018 at 5:28pm PDT