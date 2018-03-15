Наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Позже, правда, она его удалила, но, как говорится, осадочек остался.

Наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Позже, правда, она его удалила, но, как говорится, осадочек остался.24-летняя Даша Тинькова – единственная дочка банкира. У негоесть еще два сына, но именно с Дарьей у миллиардера сложились особенно близкиеи доверительные отношения. Папина дочка проводит большую часть своей жизни заграницей.К пятнадцати с половиной годам Даша успела поучиться сразу в нескольких странах: США, Италии и Англии.В своих интервью она не раз отмечала преимущества образования,например, в Оксфорде, и общую атмосферу от учебного процесса: "Каждое утровстаешь и хочется идти в школу. Тебе не говорят, не ставят плохие оценки, незвонят родителям. Больше всего в Оксфорде я научилась рассуждениям".Сейчас Дарья строит свой винный бизнес в Великобритании. Онасоставляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев изРоссии. Большинство фотографий в ее Instagram связаны с отцом и вином. Даша сбутылками элитного алкоголя, Даша с друзьями, Даша в дорогих интерьерах, Даша спапой и бокалом в руке…Возможно, на мировоззрение молодой девушки оказали влияниепары дорого алкоголя и туманный воздух свободы. Как еще иначе объяснить непонятныефразы, которые она оставила в своей соцсети. Дескать, ей стыдно называть себя русской. После недавних событий, связанных с отравлениемэкс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России иВеликобритании, она обвинила в этом лично "одного человека"."Один человек не умеет себя нормально вести и главное –не может нормально править нашей страной", – написала Дарья Тинькова вInstagram, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Интересно, кого она имела в виду? Неужели саму Елизавету II? А, может, Терезу Мэй?Как бы то ни было, видимо испугавшись своей гневной отповеди и возможного выдворения из страны туманов вслед за 23 российскими дипломатами, девушка пост через какое-товремя удалила. Однако его скрин активно разошелся по различным социальнымсетям.Там Дарье Тиньковой уже пообещали помочь с переездом. "Как же ей,бедной, теперь там выживать? Давайте поможем Даше поскорее переехать всолнечный Магадан, где тепло и светло", – написал пользователь СмертачDaily.Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились послескандала, связанного с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.Британская сторона бездоказательно обвинила в этом Россию и выслала из страны23 сотрудников посольства. В Москве заявили, что прорабатывают пакет ответныхмер.Столица Великобритании за последние год стала прибежищем дляроссиян, обвиняемых у себя на родине в различных преступлениях. До моментасамоубийства там проживал олигарх Борис Березовский, на этой неделе в Лондонескончался бывший финансист "Аэрофлота" Николай Глушков. Обаобвинялись в крупном хищении.Также в Лондоне получил политическое убежище один из лидеровЧечни Ахмед Закаев, в 2001 году объявленный Генеральной прокуратурой вовсероссийский и международный розыск по обвинению в терроризме. Винным бизнесомна Британских островах занимается экс-владелец "Евросети" ЕвгенийЧичваркин, ему в России предъявлено обвинение в вымогательстве. При этом, как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ждет от Лондона выдачи более 40 преступников, получивших в Британии политическое убежище.