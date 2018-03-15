Наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Позже, правда, она его удалила, но, как говорится, осадочек остался.
Наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Позже, правда, она его удалила, но, как говорится, осадочек остался.
24-летняя Даша Тинькова – единственная дочка банкира. У него
есть еще два сына, но именно с Дарьей у миллиардера сложились особенно близкие
и доверительные отношения. Папина дочка проводит большую часть своей жизни за
границей.
К пятнадцати с половиной годам Даша успела поучиться сразу в нескольких странах: США, Италии и Англии.
В своих интервью она не раз отмечала преимущества образования,
например, в Оксфорде, и общую атмосферу от учебного процесса: "Каждое утро
встаешь и хочется идти в школу. Тебе не говорят, не ставят плохие оценки, не
звонят родителям. Больше всего в Оксфорде я научилась рассуждениям".
Сейчас Дарья строит свой винный бизнес в Великобритании. Она
составляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев из
России. Большинство фотографий в ее Instagram связаны с отцом и вином. Даша с
бутылками элитного алкоголя, Даша с друзьями, Даша в дорогих интерьерах, Даша с
папой и бокалом в руке…
Возможно, на мировоззрение молодой девушки оказали влияние
пары дорого алкоголя и туманный воздух свободы. Как еще иначе объяснить непонятные
фразы, которые она оставила в своей соцсети. Дескать, ей стыдно называть себя русской. После недавних событий, связанных с отравлением
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России и
Великобритании, она обвинила в этом лично "одного человека".
"Один человек не умеет себя нормально вести и главное –
не может нормально править нашей страной", – написала Дарья Тинькова в
Instagram, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Интересно, кого она имела в виду? Неужели саму Елизавету II? А, может, Терезу Мэй?
Как бы то ни было, видимо испугавшись своей гневной отповеди и возможного выдворения из страны туманов вслед за 23 российскими дипломатами, девушка пост через какое-то
время удалила. Однако его скрин активно разошелся по различным социальным
сетям.
Там Дарье Тиньковой уже пообещали помочь с переездом. "Как же ей,
бедной, теперь там выживать? Давайте поможем Даше поскорее переехать в
солнечный Магадан, где тепло и светло", – написал пользователь Смертач
Daily.
Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после
скандала, связанного с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Британская сторона бездоказательно обвинила в этом Россию и выслала из страны
23 сотрудников посольства. В Москве заявили, что прорабатывают пакет ответных
мер.
Столица Великобритании за последние год стала прибежищем для
россиян, обвиняемых у себя на родине в различных преступлениях. До момента
самоубийства там проживал олигарх Борис Березовский, на этой неделе в Лондоне
скончался бывший финансист "Аэрофлота" Николай Глушков. Оба
обвинялись в крупном хищении.
Также в Лондоне получил политическое убежище один из лидеров
Чечни Ахмед Закаев, в 2001 году объявленный Генеральной прокуратурой во
всероссийский и международный розыск по обвинению в терроризме. Винным бизнесом
на Британских островах занимается экс-владелец "Евросети" Евгений
Чичваркин, ему в России предъявлено обвинение в вымогательстве. При этом, как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ждет от Лондона выдачи более 40 преступников, получивших в Британии политическое убежище.