Сын президента США Дональд Трамп-младший разводится с женой Ванессой. Процесс развода официально пока не начат, но пара планирует скоро подать заявление.

Сын президента США Дональд Трамп-младшийразводится с женой Ванессой. Процесс развода официально пока не начат, но парапланирует скоро подать заявление.Конфликт в семье сынаамериканского лидера, бизнесмена и экс-модели назревал на протяжениидлительного времени и достиг апогея. Дональд и Ванесса воспитывают пятерых детей."Они надеялисьостаться вместе до конца срока (полномочий президента США Дональда Трампа —прим. ред.), но решать проблемы становится все труднее", – цитирует источник,близкий к окружению старшего сына президента США По одной изверсий, причиной разлада в семье могло стать активное увлечение Трампа-младшегопутешествиями, в которые он предпочитает отправляться без близких.Другиеисточники отмечают, что Дональд в последнее время сильно изменился. В доказательство его друзья приводятвысказывания бизнесмена в Twitter. Например, он стал обращать внимание на посты с массовымиубийствами и призвал отца сохранять позицию в отношении прав на владениеоружием и выступать против любых запретов на него.Супруга Дональда Трампа-младшего волнуется за здоровье своихдетей, после того как получила конверт с белым порошком. В феврале Ванесса былагоспитализирована после того, как открыла письмо, адресованное супругу, в которомнаходилось неизвестное вещество белого цвета. Это была мера предосторожности. Позжестало известно, что посылка не предоставляет угрозы.Известно, что бракоразводный процесс еще не начался. Дональд иВанесса пытаются решить возникшие проблемы в частном порядке. Однако разныеисточники утверждают, что проблемы в их личнойжизни отрицать невозможно.