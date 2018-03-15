Сын президента США Дональд Трамп-младший
разводится с женой Ванессой. Процесс развода официально пока не начат, но пара
планирует скоро подать заявление.
Сын президента США Дональд Трамп-младший
разводится с женой Ванессой. Процесс развода официально пока не начат, но пара
планирует скоро подать заявление.
Конфликт в семье сына
американского лидера, бизнесмена и экс-модели назревал на протяжении
длительного времени и достиг апогея. Дональд и Ванесса воспитывают пятерых детей.
"Они надеялись
остаться вместе до конца срока (полномочий президента США Дональда Трампа —
прим. ред.), но решать проблемы становится все труднее", – цитирует источник,
близкий к окружению старшего сына президента США По одной из
версий, причиной разлада в семье могло стать активное увлечение Трампа-младшего
путешествиями, в которые он предпочитает отправляться без близких.
Другие
источники отмечают, что Дональд в последнее время сильно изменился. В доказательство его друзья приводят
высказывания бизнесмена в Twitter. Например, он стал обращать внимание на посты с массовыми
убийствами и призвал отца сохранять позицию в отношении прав на владение
оружием и выступать против любых запретов на него.
Супруга Дональда Трампа-младшего волнуется за здоровье своих
детей, после того как получила конверт с белым порошком. В феврале Ванесса была
госпитализирована после того, как открыла письмо, адресованное супругу, в котором
находилось неизвестное вещество белого цвета. Это была мера предосторожности. Позже
стало известно, что посылка не предоставляет угрозы.
Известно, что бракоразводный процесс еще не начался. Дональд и
Ванесса пытаются решить возникшие проблемы в частном порядке. Однако разные
источники утверждают, что проблемы в их личной
жизни отрицать невозможно.