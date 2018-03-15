У участников программы уже есть льготы, которые они могут использовать, докупая дополнительные площади.

Власти не собираются разрабатывать дополнительные механизмы льготной ипотеки в рамках программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Чиновник отметил, что ипотечные ставки "из года в год падают", а количество ипотечных кредитов растет.Хуснуллин напомнил, что уже разработано и утверждено положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров в рамках программы. "У людей есть льготы, а уже брать человеку ипотеку или искать другие источники для покупки дополнительных площадей – это вопрос желания и возможностей самого человека", - добавил он.Участники программы реновации могут докупить площади с 10-процентной скидкой от рыночной цены. Совокупная площадь жилья при этом не должна превышать 100 квадратных метров.