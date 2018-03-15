Олимпиада по правилам дорожного движения. Сегодня школьники Владимира сдавали экзамен на знание ПДД. Учеников 9-11 классов проверяли, насколько хорошо они знают дорожные знаки, правила поведения на дороге и умеют ли оказывать первую медпомощь. Справится с заданиями школьники должны за определённое время. Самыми сложными для старшеклассников оказались задачи, где нужно определить скорость движения автомобиля и длину тормозного пути.

15.03.2018Олимпиада по правилам дорожного движения. Сегодня школьники Владимира сдавали экзамен на знание ПДД. Учеников 9-11 классов проверяли, насколько хорошо они знают дорожные знаки, правила поведения на дороге и умеют ли оказывать первую медпомощь. Справится с заданиями школьники должны за определённое время. Самыми сложными для старшеклассников оказались задачи, где нужно определить скорость движения автомобиля и длину тормозного пути.Захар Хигер, ученик гимназии № 23: "Одним из самых сложных были задачи, потому что они были неординарные, не по обычным справочникам и задачникам, которые даются при обычном изучении ПДД. Я думаю, что все готовились, в том числе и я, и были готовы, как к задачам, так и к тестам, так и к оказанию первой медицинской помощи".Олимпиада для старшеклассников на знание правил дорожного движения проводится в городе ежегодно. Она позволяет подготовить ребят к сложным ситуациям на дороге. Уже сначала этого года в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 25 детей. Трое погибли из-за нарушений правил дорожного движения. Один из самых резонансных случаев произошел в феврале этого года в Петушинском районе. 16-летний мальчик без водительских прав сел за руль Тойоты Камри, а своего друга-одногодку посадил на "ватрушку", и привязал её к иномарке. Пассажир на буксире угодил под колёса встречной машины и погиб. Но сегодня школьники показали хорошее знание правил дорожного движения.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: "Всё отличие от решения теоретического экзамена в госавтоинспекции не появляются дополнительные 5 вопросов. Если бы мы решали это на компьютерах, многие бы не дошли до финальной части. Хотя на данный момент, мы имеем несколько результатов без ошибок решений. Нас не может не радовать, что дети действительно готовились".Метки: общество, полиция, олимпиада, ПДД, правила, автомобиль