В субботу, 17 марта, Единая Россия даст старт работе мобилизационного центра, который будет отслеживать деятельность региональных отделений партии в ходе президентских выборов. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

В субботу, 17 марта, "Единая Россия" даст старт работемобилизационного центра, который будет отслеживать деятельность региональныхотделений партии в ходе президентских выборов. Об этом заявил секретарьГенсовета "ЕР" Андрей Турчак.Контролировать деятельность региональных отделенийпланируется с помощью видеосвязи. Всего запланированы три сеанса – в 14:00, в18:00 и в 21:00 по московскому времени 18 марта. Партия планирует привлечь научастки через эти структуры более 10 миллионов человек."Такие центры будут работать не только в Москве, но иво всех регионах. При этом мобилизационный центр партии в Москве ни в коемслучае не подменяет работу избирательного штаба Владимира Путина, у него другиезадачи", – цитируют Андрея Турчака.По его словам, задача мобилизационного центра состоит в том,чтобы аккумулировать информацию об участии в голосовании представителей"ЕР". Секретарь Генсовета партии напомнил, что у единороссов самаябольшая сеть региональных отделений.Турчак подчеркнул, что "ЕР" поддерживала ВладимираПутина и в целом работала в интересах выборов на всем протяжении избирательнойкампании. Главная задача партийцев – чтобы голосование прошло максимальнолегитимно."Партия предоставляла свои площадки для сборщиковподписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в единый день сбораподписей, обучила наблюдателей для работы на участках. "Единая Россия"подготовила более 90 тысяч наблюдателей для нашего кандидата", – напомнилТурчак.В экспертной среде разделяют слова секретаря Генсовета"ЕР". По словам руководителя фонда "Петербургская политика"Михаила Виноградова, перед партийцами стоит задача активизировать работурегиональных отделений в нынешнем политическом цикле.Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018года – в день четвертой годовщины исторического воссоединения Крыма с Россией.В них примут участие Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российскийобщенациональный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партияроста). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качествесамовыдвиженца.