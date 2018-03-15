В субботу, 17 марта, Единая Россия даст старт работе
мобилизационного центра, который будет отслеживать деятельность региональных
отделений партии в ходе президентских выборов. Об этом заявил секретарь
Генсовета ЕР Андрей Турчак.
В субботу, 17 марта, "Единая Россия" даст старт работе
мобилизационного центра, который будет отслеживать деятельность региональных
отделений партии в ходе президентских выборов. Об этом заявил секретарь
Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
Контролировать деятельность региональных отделений
планируется с помощью видеосвязи. Всего запланированы три сеанса – в 14:00, в
18:00 и в 21:00 по московскому времени 18 марта. Партия планирует привлечь на
участки через эти структуры более 10 миллионов человек.
"Такие центры будут работать не только в Москве, но и
во всех регионах. При этом мобилизационный центр партии в Москве ни в коем
случае не подменяет работу избирательного штаба Владимира Путина, у него другие
задачи", – цитируют Андрея Турчака.
По его словам, задача мобилизационного центра состоит в том,
чтобы аккумулировать информацию об участии в голосовании представителей
"ЕР". Секретарь Генсовета партии напомнил, что у единороссов самая
большая сеть региональных отделений.
Турчак подчеркнул, что "ЕР" поддерживала Владимира
Путина и в целом работала в интересах выборов на всем протяжении избирательной
кампании. Главная задача партийцев – чтобы голосование прошло максимально
легитимно.
"Партия предоставляла свои площадки для сборщиков
подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в единый день сбора
подписей, обучила наблюдателей для работы на участках. "Единая Россия"
подготовила более 90 тысяч наблюдателей для нашего кандидата", – напомнил
Турчак.
В экспертной среде разделяют слова секретаря Генсовета
"ЕР". По словам руководителя фонда "Петербургская политика"
Михаила Виноградова, перед партийцами стоит задача активизировать работу
региональных отделений в нынешнем политическом цикле.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018
года – в день четвертой годовщины исторического воссоединения Крыма с Россией.
В них примут участие Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),
Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российский
общенациональный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партия
роста). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве
самовыдвиженца.