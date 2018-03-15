16 и 17 марта в Кремлевском дворце представят концертную версию мюзикла ​Призрак Оперы. Это событие приурочено к 70-летию​ ​Эндрю Ллойд-Уэббера. Дирижировать оркестром будет специально прилетевшая в Россию музыкальный руководитель проекта Кристен Блоджетт, которая работает с Призраком Оперы более 30 лет – с момента премьеры мюзикла. Накануне концерта с исполнителем главной партии Дмитрием Ермаком встретился корреспондент Dni.Ru.

16 и 17 марта в Кремлевском дворце представят концертную версию мюзикла ​"Призрак Оперы". Это событие приурочено к 70-летию​ ​Эндрю Ллойд-Уэббера. Дирижировать оркестром будет специально прилетевшая в Россию музыкальный руководитель проекта Кристен Блоджетт, которая работает с "Призраком Оперы" более 30 лет – с момента премьеры мюзикла. Накануне концерта с исполнителем главной партии Дмитрием Ермаком встретился корреспондент Dni.Ru.Дмитрий, как проходят репетиции?Сейчас нам нужно найти именно новый способ существования "Призрака Оперы" – в концертной версии. Призрак – это сильнейший драматический персонаж, который подразумевает большую актерскую и партнерскую работу. Как правильно подать этот образ в концертном варианте? Сейчас мы это и пытаемся сделать. К счастью, у меня отличная музыкальная память, со мной занимаются педагоги по вокалу. Нам приходится восстанавливать по крупицам то, что было сделано два года назад в МДМ. Это как подготовка к Олимпиаде – репетиции за репетициями, каждый день без перерывов. Музыка настолько погружает в роль, что подступают слезы! Я вспомнил все ощущения, которые испытал во время постановки мюзикла – боже, как это было круто!Как изменилась ваша жизнь после "Призрака"?Я очень благодарен этой роли, она – бесценный подарок и одновременно испытание для актера. "Призрак Оперы" – это вершина жанра. Сложно найти такую же гениальную роль по вокальному материалу и драматургии, по реализации своего потенциала. В 2016 году новый сезон театра "Могадор" в центре Парижа должен был открыться мюзиклом "Призрак Оперы", постановка которого была приурочена к празднованию 30-летнего юбилея шоу Эндрю Ллойда Уэббера. Мне предлагали пройти прослушивание во французской версии. Но театр сгорел вместе с дорогими декорациями и костюмами.Почему стоит пойти в Кремль на эту концертную версию "Призрака Оперы" в сопровождении симфонического оркестра?Спектакль отыграли 600 раз в Москве, его посмотрело более миллиона человек. Это говорит о том, что у постановки есть армия поклонников, которые еще раз с удовольствием посетят его, на другой площадке и в концертном варианте. Ну и конечно, это идеальный концерт для тех, кто любит хорошую музыку. Я бы даже сказал, бессмертную, гениальную музыку.