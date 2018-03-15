Кто только не спорит сегодня о
том, что принес феминизм в жизнь женщины. Обрела ли она счастье, став
свободной, или подписала себе пожизненный приговор? Может ли дать волю
слабости, или уж коль облачилась в доспехи с шашкой наголо, должна быть всегда
на коне при полном обмундировании? В этих сложных вопросах разбирались Dni.Ru.
Кто только не спорит сегодня о
том, что принес феминизм в жизнь женщины. Обрела ли она счастье, став
свободной, или подписала себе пожизненный приговор? Может ли дать волю
слабости, или уж коль облачилась в доспехи с шашкой наголо, должна быть всегда
на коне при полном обмундировании? В этих сложных вопросах разбирались Dni.Ru.
Положение женщины в обществе было
крайне незавидным до сравнительно недавнего времени. Если обратиться к истории,
в девочках воспитывали, прежде всего, стыдливость, скромность и целомудрие.
Голод для юных особ Средневековья был стимулом к чтению и молитве. Под строгим
запретом каждый шаг, не говоря уже о развлечениях, знакомствах или
путешествиях. "Яркий пример того, что происходило в средние века, – рассказывает
адвокат Екатерина Духина. – В 1770
году английский парламент издал закон, согласно которому, женщина, устроившая
свой брак с помощью губной помады и макияжа, считалась ведьмой. Мужчина был вправе
официально расторгнуть такой союз и предать ее инквизиционному костру".
Неудивительно, что в какой-то момент прекрасная половина человечества восстала,
и начала активно бороться за свои права.
С тех пор женская доля разительно
изменилась. Дамы приобрели безусловное равенство в правах при устройстве на
работу, в вознаграждении за труд, они получили избирательное право, свободу
выбора образования и независимость в передвижениях наравне с мужчинами. Все это
благодаря феминисткам, которые несколько веков не сидели, сложа руки.
"Феминизм – это серьезное
политическое движение, которому мы должны быть благодарны за многое, – говорит клинический психолог Люция Сулейманова.
– В результате его развития, женщины имеют право голосовать на выборах. Отмена
запрета на ношение брюк – это также великое достижение феминисток, не говоря
уже о том, что мы получили право использовать в своей жизни все полезные
мужские наработки. Даже замуж выходить теперь можем на выгодных и интересных
нам условиях".
Казалось бы, одни плюсы. Живите, девчонки,
и наслаждайтесь. Но все не так просто в эмансипированной реальности. Поскольку
в какой-то момент бороться стало больше не за что, современные феминистки пошли
дальше. По мнению психологов, появился некий псевдофеминизм. "Псевдофеминистки
считают необходимым доказать всему миру, что, например, женщина боксер – это
круто, бои без правил с участием девочек – это здорово, а волосатые ноги и
подмышки – это красиво, – отмечает Люция
Сулейманова. – Получается, что в отличие от своих предшественниц, они
борются за бессмысленные вещи. В итоге, у современной женщины появилось умение
наращивать себе маскулинность и тестостерон, это стало одобряться обществом. В
ответ происходит стирание гендерных различий и, как следствие – измельчание
сильной половины человечества".
Женщины и мужчины сегодня используют
одни и те же ароматы, носят одинаковую одежду, конкурируют друг с другом в
карьерных вершинах, осваивают профессии друг друга. Екатерина Духина считает, что это несколько противоречит той идее о
равенстве, которая изначально преследовалась представительницами
феминистического сообщества. "Ранний феминизм нёс безусловные блага в ролевую
функцию женщин в социуме. Сейчас происходит изменение половых ролей и внедрение
ложных ценностей. В сознании отдельных масс наблюдается очевидный перекос", – говорит
адвокат. Появилось новое поколение сильных женщин, способных в одиночку
мужественно преодолевать трудности и решать глобальные задачи. Миру один за
другим являются свежие термины, демонстрирующие женскую независимость – чайлдфри,
бодипозитив, андроцид, отцы в декрете. Практически развязана война с
противоположным полом. Свидетельством тому служит недавний голливудский скандал
с сексуальными домогательствами, последствия которого приобрели мировые
масштабы.
В России дела обстоят пока не
так, как в Европе и Америке. "Многие шутят, что феминизм – это единственное
иностранное слово, которое не прижилось в нашей стране, – смеется Люция Сулейманова. – Россияне более
патриархальны. По статистике, только 1% опрошенных женщин участвует в
деятельности подобных общественных организаций. То есть, идеи феминизма в
женской среде непопулярны. По сути, он переродился в политическую субкультуру,
которая совершенно чужда и неинтересна основной части нашего населения. Как
правило, это движение в крупных городах и определенных социальных слоях.
Феминизм у нас – это интеллектуальная и политическая мода, не более того".
Нашим женщинам не до феминизма,
поскольку в большинстве случаев у них нет элементарной возможности защитить
себя. "В странах Европы и Америки законодательство всегда призывает мужа-агрессора
к порядку, – утверждает Екатерина Духина.
– Это несравнимо с теми ужасными ситуациями, которые происходят в жизни
достаточно большого количества россиянок, поскольку недавно был принят закон о
декриминализации побоев в семье. Теперь побои считаются у нас не уголовно
наказуемым деянием, а административной ответственностью с незначительным
штрафом. Женщины страдают от бытового насилия, но ничего не могут сделать. Да и
подавляющее большинство рассуждает так – лучше такой муж, чем совсем никакого. Подобный
расклад происходит в обществе, где с одной стороны достаточно сильны традиции и
менталитет воспитания, в котором мужчине принадлежат значимые позиции, а с
другой – мальчиков в основном воспитывают мамы. Вырастая, мужчины не
справляются со своей гендерной ролью", – подытоживает адвокат.
Где тонкая грань между феминизмом
и народной мудростью "за что боролись, на то и напоролись", специалисты анализировать
не берутся. К чему приведет полная эмансипация и продолжение дела феминисток,
покажет время. Возможно, в скором будущем современным женщинам надоест бряцать
доспехами, они спешатся, зачехлят шашки и снова захотят стать слабыми.