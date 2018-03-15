Кто только не спорит сегодня о том, что принес феминизм в жизнь женщины. Обрела ли она счастье, став свободной, или подписала себе пожизненный приговор? Может ли дать волю слабости, или уж коль облачилась в доспехи с шашкой наголо, должна быть всегда на коне при полном обмундировании? В этих сложных вопросах разбирались Dni.Ru.

Кто только не спорит сегодня отом, что принес феминизм в жизнь женщины. Обрела ли она счастье, ставсвободной, или подписала себе пожизненный приговор? Может ли дать волюслабости, или уж коль облачилась в доспехи с шашкой наголо, должна быть всегдана коне при полном обмундировании? В этих сложных вопросах разбирались Dni.Ru.Положение женщины в обществе былокрайне незавидным до сравнительно недавнего времени. Если обратиться к истории,в девочках воспитывали, прежде всего, стыдливость, скромность и целомудрие.Голод для юных особ Средневековья был стимулом к чтению и молитве. Под строгимзапретом каждый шаг, не говоря уже о развлечениях, знакомствах илипутешествиях. "Яркий пример того, что происходило в средние века, – рассказываетадвокат Екатерина Духина. – В 1770году английский парламент издал закон, согласно которому, женщина, устроившаясвой брак с помощью губной помады и макияжа, считалась ведьмой. Мужчина был вправеофициально расторгнуть такой союз и предать ее инквизиционному костру".Неудивительно, что в какой-то момент прекрасная половина человечества восстала,и начала активно бороться за свои права.С тех пор женская доля разительноизменилась. Дамы приобрели безусловное равенство в правах при устройстве наработу, в вознаграждении за труд, они получили избирательное право, свободувыбора образования и независимость в передвижениях наравне с мужчинами. Все этоблагодаря феминисткам, которые несколько веков не сидели, сложа руки."Феминизм – это серьезноеполитическое движение, которому мы должны быть благодарны за многое, – говорит клинический психолог Люция Сулейманова.– В результате его развития, женщины имеют право голосовать на выборах. Отменазапрета на ношение брюк – это также великое достижение феминисток, не говоряуже о том, что мы получили право использовать в своей жизни все полезныемужские наработки. Даже замуж выходить теперь можем на выгодных и интересныхнам условиях".Казалось бы, одни плюсы. Живите, девчонки,и наслаждайтесь. Но все не так просто в эмансипированной реальности. Посколькув какой-то момент бороться стало больше не за что, современные феминистки пошлидальше. По мнению психологов, появился некий псевдофеминизм. "Псевдофеминисткисчитают необходимым доказать всему миру, что, например, женщина боксер – этокруто, бои без правил с участием девочек – это здорово, а волосатые ноги иподмышки – это красиво, – отмечает ЛюцияСулейманова. – Получается, что в отличие от своих предшественниц, ониборются за бессмысленные вещи. В итоге, у современной женщины появилось умениенаращивать себе маскулинность и тестостерон, это стало одобряться обществом. Вответ происходит стирание гендерных различий и, как следствие – измельчаниесильной половины человечества".Женщины и мужчины сегодня используютодни и те же ароматы, носят одинаковую одежду, конкурируют друг с другом вкарьерных вершинах, осваивают профессии друг друга. Екатерина Духина считает, что это несколько противоречит той идее оравенстве, которая изначально преследовалась представительницамифеминистического сообщества. "Ранний феминизм нёс безусловные блага в ролевуюфункцию женщин в социуме. Сейчас происходит изменение половых ролей и внедрениеложных ценностей. В сознании отдельных масс наблюдается очевидный перекос", – говоритадвокат. Появилось новое поколение сильных женщин, способных в одиночкумужественно преодолевать трудности и решать глобальные задачи. Миру один задругим являются свежие термины, демонстрирующие женскую независимость – чайлдфри,бодипозитив, андроцид, отцы в декрете. Практически развязана война спротивоположным полом. Свидетельством тому служит недавний голливудский скандалс сексуальными домогательствами, последствия которого приобрели мировыемасштабы.В России дела обстоят пока нетак, как в Европе и Америке. "Многие шутят, что феминизм – это единственноеиностранное слово, которое не прижилось в нашей стране, – смеется Люция Сулейманова. – Россияне болеепатриархальны. По статистике, только 1% опрошенных женщин участвует вдеятельности подобных общественных организаций. То есть, идеи феминизма вженской среде непопулярны. По сути, он переродился в политическую субкультуру,которая совершенно чужда и неинтересна основной части нашего населения. Какправило, это движение в крупных городах и определенных социальных слоях.Феминизм у нас – это интеллектуальная и политическая мода, не более того".Нашим женщинам не до феминизма,поскольку в большинстве случаев у них нет элементарной возможности защититьсебя. "В странах Европы и Америки законодательство всегда призывает мужа-агрессорак порядку, – утверждает Екатерина Духина.– Это несравнимо с теми ужасными ситуациями, которые происходят в жизнидостаточно большого количества россиянок, поскольку недавно был принят закон одекриминализации побоев в семье. Теперь побои считаются у нас не уголовнонаказуемым деянием, а административной ответственностью с незначительнымштрафом. Женщины страдают от бытового насилия, но ничего не могут сделать. Да иподавляющее большинство рассуждает так – лучше такой муж, чем совсем никакого. Подобныйрасклад происходит в обществе, где с одной стороны достаточно сильны традиции именталитет воспитания, в котором мужчине принадлежат значимые позиции, а сдругой – мальчиков в основном воспитывают мамы. Вырастая, мужчины несправляются со своей гендерной ролью", – подытоживает адвокат.Где тонкая грань между феминизмоми народной мудростью "за что боролись, на то и напоролись", специалисты анализироватьне берутся. К чему приведет полная эмансипация и продолжение дела феминисток,покажет время. Возможно, в скором будущем современным женщинам надоест бряцатьдоспехами, они спешатся, зачехлят шашки и снова захотят стать слабыми.