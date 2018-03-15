Молодой артист рассказал о роли, которую у его жизни сыграл худрук МХТ

Молодой артист рассказал о роли, которую у его жизни сыграл худрук МХТВ Художественном театре продолжается гражданская панихида по Олегу Табакову. Проститься с легендарным актером приехала, кажется, вся актерская Москва – те, с кем он работал, дружил, кого учил. Среди последних – 49-летний актер Филипп Янковский (фильмы "Таинственная страсть" и "Любовь с акцентом"). Он, как и Олег Павлович, родом из Саратова. Тоже из театральной семьи. В 1990-м году окончил курс Олега Табакова в школе-студии МХАТ."Олег Павлович – мой учитель, которого я очень сильно любил, – рассказал Янковский в интервью Dni.Ru. – Когда из жизни ушел мой отец (Олег Янковский скончался в 2009-м году от онкологии. – Прим. ред.), Табаков стал мне вторым папой. Я его очень сильно любил и многим ему обязан. Он был легендой, целой эпохой, и смерть его невозможно принять".Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.