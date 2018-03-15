В Московском художественном театре простились с его руководителем Олегом Табаковым. Чтобы пройти мимо гроба с телом мастера и отдать ему дань уважения коллеги, друзья и поклонники терпеливо отстояли в многочасовой очереди.

В Московскомхудожественном театре простились с его руководителем ОлегомТабаковым. Чтобы пройти мимо гроба с телом мастера и отдать ему даньуважения коллеги, друзья и поклонники терпеливо отстояли в многочасовойочереди.На сцене, рядом с гробом Табакова выстроилась практически вся труппа МХТ, артисты созданной режиссером "Табакерки", студенты Школы-студии МХАТ и воспитанники школы для одаренных детей, которую возглавлял Табаков. Последнее "прощай" мэтру также сказали актеры Станислав Любшин, Ольга Остроумова, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант. Всего с Олегом Павловичем простились несколько тысяч человек.Проводить друга в последний путь пришел известный актер Валентин Гафт. Как сообщил корреспондент Dni.ru, артист сильно постарел и выглядел неважно: "Совсем плох, не смог встать со стула, сидя читал стихи памяти, сильно задыхался".Слухи о тяжелой болезни Валентина Иосифовича ходят давно. Известно, что актер уже перенес несколько сложнейших операций, на сутки был погружен в кому и дышал с помощью искусственной вентиляции легких. Врачи и родные артиста держат диагноз в тайне, что стало причиной появления разнообразных сплетен и заставило поклонников переживать за своего любимца. При этом Гафт все же нашел в себе силы придти к близкому человеку. Они дружили с Табаковым много лет.Напомним, что 27ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации иинтенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачидиагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря– артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющеесяпредкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.