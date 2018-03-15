В столичном Манеже свою коллекцию одежды продемонстрировала дизайнер Белла Потемкина. Судя по всему, светское мероприятие помимо эстетического доставило некоторым зрителям и сексуальное удовольствие.

В столичном Манеже свою коллекцию одежды продемонстрироваладизайнер Белла Потемкина. Судя по всему, светское мероприятие помимо эстетического доставилонекоторым зрителям и сексуальное удовольствие.Внимание зрителей привлекли молодые мужчина и женщина, которыевели себя откровенно и вызывающе. Влюбленные ублажали друг друга на видуу всех, не стесняясь косых взглядов и камер.На видеозаписис мероприятия видно, как пышногрудая блондинка прячет правую руку подсумочкой, которая располагается на коленях у ее брутального кавалера.В это же время он целует спутницу в шею, а левой рукойсжимает ее грудь. При этом барышня кокетливо улыбается, а мужчина стараетсяне проявлять эмоций.Пользователи Сетибыли в шоке от увиденного. "Конечно, смешно, но это не нормально. Вы же вобществе людей, а не животных", "Чего не делают ради сомнительной славы", "Ячуть водой не поперхнулась сегодня, когда у одного блогера в сторис увидела сиемероприятие", "Да уж, позорище такое", – прокомментировали инцидент фолловеры.Есть информация, что девушкой без комплексов оказалась певицаи модель Юлия Берг, а ее спутником шоумен Дмитрий Торин, сообщает . Девушкаобвинила источник видео, канал "Super", вовранье. "Не верьте, пожалуйста, слухам", – призвала певица, заявив, чтоподаст в суд из-за клеветы, "порочащей честь, достоинство и деловую репутацию".