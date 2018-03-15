В столичном Манеже свою коллекцию одежды продемонстрировала
дизайнер Белла Потемкина. Судя по всему, светское мероприятие помимо эстетического доставило
некоторым зрителям и сексуальное удовольствие.
В столичном Манеже свою коллекцию одежды продемонстрировала
дизайнер Белла Потемкина. Судя по всему, светское мероприятие помимо эстетического доставило
некоторым зрителям и сексуальное удовольствие.
Внимание зрителей привлекли молодые мужчина и женщина, которые
вели себя откровенно и вызывающе. Влюбленные ублажали друг друга на виду
у всех, не стесняясь косых взглядов и камер.
На видеозаписи
с мероприятия видно, как пышногрудая блондинка прячет правую руку под
сумочкой, которая располагается на коленях у ее брутального кавалера.
В это же время он целует спутницу в шею, а левой рукой
сжимает ее грудь. При этом барышня кокетливо улыбается, а мужчина старается
не проявлять эмоций.
Пользователи Сети
были в шоке от увиденного. "Конечно, смешно, но это не нормально. Вы же в
обществе людей, а не животных", "Чего не делают ради сомнительной славы", "Я
чуть водой не поперхнулась сегодня, когда у одного блогера в сторис увидела сие
мероприятие", "Да уж, позорище такое", – прокомментировали инцидент фолловеры.
Есть информация, что девушкой без комплексов оказалась певица
и модель Юлия Берг, а ее спутником шоумен Дмитрий Торин, сообщает . Девушка
обвинила источник видео, канал "Super", во
вранье. "Не верьте, пожалуйста, слухам", – призвала певица, заявив, что
подаст в суд из-за клеветы, "порочащей честь, достоинство и деловую репутацию".