Кандидат в президенты Павел Грудинин покинул предвыборные дебаты на телеканале Россия 1. Председатель совхоза имени Ленина не захотел услышать правду, которую намеревалась озвучить ему лично в глаза обманутая женщина.

Кандидат в президенты Павел Грудинин покинул предвыборныедебаты на телеканале "Россия 1". Председатель совхоза имени Ленина незахотел услышать правду, которую намеревалась озвучить ему лично в глаза обманутаяженщина.Лидию Филькину привел в студию другой участник дебатов –Максим Сурайкин, но женщина не успела сказать Грудинину ни одного слова. Вовремя рекламной паузы кандидат от КПРФ покинул студию, а его место занялжурналист Максим Шевченко – доверенное лицоГрудинина.Но и он, похоже, не хотел слушать обманутую гражданкуФилькину, перебивал ее и в итоге все чуть не закончилось дракой. Шевченкопотребовал, чтобы Сурайкин покинул студию, так как, по его мнению, два человекаодновременно не могут представлять одну политическую силу.Направляясь к выходу товарищ Максим (так называют Сурайкинаего соратники) бросил в адрес Шевченко несколько оскорблений и даже попыталсянаправиться к нему с явным намерением подраться. Ведущий дебатов ВладимирСоловьев и выбежавшие из-за кулис охранники не дали Сурайкину подойти кШевченко и в итоге он покинул студию.Сотрудница совхоза имени Ленина Лидия Филькина в своих многочисленныхинтервью утверждает, что Павел Грудинин не выполнил свои обязательства относительноквартиры для ее семьи. Сначала жилплощадь сдали в аренду, затем пообещалипередать в собственность, а в итоге семья Филькиных оказалась на улице.Странно, что Павел Грудинин вообще оказался в телестудии. Ведь 7марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил, что окончательно покидаетдебаты и не намерен в них участвовать из-за предложенного формата. Тогда за минуту до демонстративного ухода кандидат в президентыпопросил прощения у Ксении Собчак за всех мужчин и преподнес ей букет.Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренциюдействующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется вкачестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), ВладимирЖириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), МаксимСурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").