Кандидат в президенты Павел Грудинин покинул предвыборные
дебаты на телеканале Россия 1. Председатель совхоза имени Ленина не
захотел услышать правду, которую намеревалась озвучить ему лично в глаза обманутая
женщина.
Кандидат в президенты Павел Грудинин покинул предвыборные
дебаты на телеканале "Россия 1". Председатель совхоза имени Ленина не
захотел услышать правду, которую намеревалась озвучить ему лично в глаза обманутая
женщина.
Лидию Филькину привел в студию другой участник дебатов –
Максим Сурайкин, но женщина не успела сказать Грудинину ни одного слова. Во
время рекламной паузы кандидат от КПРФ покинул студию, а его место занял
журналист Максим Шевченко – доверенное лицо
Грудинина.
Но и он, похоже, не хотел слушать обманутую гражданку
Филькину, перебивал ее и в итоге все чуть не закончилось дракой. Шевченко
потребовал, чтобы Сурайкин покинул студию, так как, по его мнению, два человека
одновременно не могут представлять одну политическую силу.
Направляясь к выходу товарищ Максим (так называют Сурайкина
его соратники) бросил в адрес Шевченко несколько оскорблений и даже попытался
направиться к нему с явным намерением подраться. Ведущий дебатов Владимир
Соловьев и выбежавшие из-за кулис охранники не дали Сурайкину подойти к
Шевченко и в итоге он покинул студию.
Сотрудница совхоза имени Ленина Лидия Филькина в своих многочисленных
интервью утверждает, что Павел Грудинин не выполнил свои обязательства относительно
квартиры для ее семьи. Сначала жилплощадь сдали в аренду, затем пообещали
передать в собственность, а в итоге семья Филькиных оказалась на улице.
Странно, что Павел Грудинин вообще оказался в телестудии. Ведь 7
марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил, что окончательно покидает
дебаты и не намерен в них участвовать из-за предложенного формата. Тогда за минуту до демонстративного ухода кандидат в президенты
попросил прощения у Ксении Собчак за всех мужчин и преподнес ей букет.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренцию
действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в
качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия
"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир
Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим
Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий
Явлинский ("Яблоко").