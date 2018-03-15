Эксперты оценили крайне эмоциональную реакцию ведущей Ксении Собчак во время дебатов кандидатов в президенты России. Кто-то считает, что это может быть домашняя заготовка, другие же уверены, что это невольный срыв, который ударит по ее рейтингу.

Эксперты оценили крайне эмоциональную реакцию ведущей Ксении Собчак во время дебатов кандидатов в президенты России. Кто-то считает, что это может быть "домашняя заготовка", другие же уверены, что это невольный срыв, который ударит по ее рейтингу.Генеральный директор фонда "Прикладная политология", политолог Сергей Смирнов считает, что Ксения Собчак могла запланировать и разыграть в прямом эфире слезы и истерику во время дебатов. "Ксения Собчак – очень хороший шоумен. Она может и сама заплакать, когда надо, и другого довести до нервного срыва, как это произошло с Жириновским. Она достаточно умело его провоцировала. Например, напомнила ему про возраст. Поэтому ее слезы можно считать хорошей домашней заготовкой", – цитирует "Московский комсомолец" специалиста.Он отметил, что у ведущей не такой большой политический рейтинг, поэтому она могла рискнуть и попытаться вызывать у россиян сочувствие. По мнению политолога, у ее плана есть все шансы на успех. "Скорее всего, это положительно отразится на ее политических очках. Оказывается, что Собчак вовсе не "железная леди", а женщина, которая способна на какие-то чисто человеческие переживания. Взяла и заплакала, можно сказать, чисто по-женски. Некоторые скажут: "все-таки она не такая, как мы думали, ничто человеческое ей не чуждо", – считает Сергей Смирнов.С ним не согласен политолог Автандил Цуладзею. По его мнению, истерика во время теледебатов может дорого обойтись ведущей. "В случае Собчак случившееся на дебатах скорее пойдет ей в минус, потому что у нее имидж сильной женщины. А пытаться вызывать жалость – это не ее амплуа", – заметил он. "Есть такая теория, что в России народ жалостливый и любит тех, кого обижают, но это должно ложиться на имидж. Раньше надо было эту легенду прорабатывать", – добавил эксперт.Отметим, эмоциональная реакция Ксении Собчак уже привела к неожиданному эффекту – в Сети активизировались слухи о том, что ведущая беременна вторым ребенком. Мол, это и объясняет, почему кандидат в президенты не может держать себя в руках во время предвыборных дебатов."Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком. Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты", – прокомментировал эту версию для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. В таком случае, добавил эксперт, он только порадуется за Ксению Собчак и Максима Виторгана.Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова объяснила эмоциональность своей начальницы напряженным графиком выступлений на телевидении. "Вы можете представить, что ЦИК и наши федеральные телеканалы поставили такой график, что нет возможности сходить даже в туалет. Эфир начинается в час, заканчивается в два, а в два часа десять минут начинается следующий эфир. Эмоционально уже все кандидаты вымотаны", – цитирует ее радиостанция "Говорит Москва"."То, что было на канале ТВЦ сегодня утром, это было просто за гранью приличий. То, как вел себя Жириновский, представитель Грудинина. Это все выглядело крайне неприличным и непотребным. Все скатывается в бесконечный балаган и базар. С подачи всегда Жириновского, потом к нему присоединяются остальные подтявкивающие люди", – пожаловалась Ксения Чудинова.Напомним, Ксения Собчак расплакалась и ушла с дебатов после слов Владимира Жириновского. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – обрушился на нее лидер ЛДПР.