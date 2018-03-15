Вчера безработный - сегодня предприниматель. Во Владимире в единый день самозанятости прошла выставка умений и достижений начинающих предпринимателей нашего региона. Тем, кто ищет работу, специалисты центра занятости объяснили как стать предпринимателем, получить финансовую поддержку и открыть своё дело. На что государство даёт деньги и чем можно заниматься? Узнала Валентина Мартынова.
15.03.2018
"Вчера безработный - сегодня предприниматель". Во Владимире в единый день самозанятости прошла выставка умений и достижений начинающих предпринимателей нашего региона. Тем, кто ищет работу, специалисты центра занятости объяснили как стать предпринимателем, получить финансовую поддержку и открыть своё дело. На что государство даёт деньги и чем можно заниматься? Узнала Валентина Мартынова.