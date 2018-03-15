× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-iz-bezrabotnogo-v-predprinimateli.html" target="_blank">Из безработного в предприниматели</a> - Вчера безработный - сегодня предприниматель. Во Владимире в единый день самозанятости прошла выставка умений и достижений начинающих предпринимателей нашего региона. Тем, кто ищет работу, специалисты центра занятости объяснили как стать предпринимателем, получить финансовую поддержку и открыть своё дело. На что государство даёт деньги и чем можно заниматься? Узнала Валентина Мартынова.