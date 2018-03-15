Очередные выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Россияне будут избирать президента на шесть лет. В этот раз зарегистрированными кандидатами на высший пост страны стали восемь человек, хотя изначально людей, заявлявших о президентских амбициях, было в разы больше. К дню голосования Dni.ru подготовили материал, в котором собрали все, что необходимо знать о выборах главы государства.

Очередные выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Россияне будут избирать президента на шесть лет. В этот раз зарегистрированными кандидатами на высший пост страны стали восемь человек, хотя изначально людей, заявлявших о президентских амбициях, было в разы больше. К дню голосования Dni.ru подготовили материал, в котором собрали все, что необходимо знать о выборах главы государства.