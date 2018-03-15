Международный проект
экскурсий-прогулок Туры в 15:15 объявил о начале работы в Москве и
Санкт-Петербурге. С 15 марта ежедневно в 15 часов 15 минут можно будет отправиться
на познавательную прогулку, познакомиться с городом, увидеть не только знаковые
места, но и интересные нетуристические объекты, где любят бывать жители города.
Международный проект
экскурсий-прогулок "Туры в 15:15" объявил о начале работы в Москве и
Санкт-Петербурге. С 15 марта ежедневно в 15 часов 15 минут можно будет отправиться
на познавательную прогулку, познакомиться с городом, увидеть не только знаковые
места, но и интересные нетуристические объекты, где любят бывать жители города.
Экскурсия по Москве начинается на
ступенях Большого театра. Туристам покажут Театральную площадь и расскажут, как
любовь к опере вдохновила архитекторов на строительство отеля Метрополь. Участники
также направятся на единственную рукотворную торговую улицу – Третьяковский
проезд. На старинной Никольской гид расскажет где прячутся лев и единорог, покажет
историческое кафе, которому недавно исполнилось 300 лет. Выбрав альтернативный
маршрут, путешественники вместе с гидом побродят по старым переулкам центра
Москвы. Узнают, где можно познакомиться с театральными артистами и увидят книжную
лавку, которую однажды посетил великий Дюма.
Место встречи в Санкт-Петербурге
– выход из метро Адмиралтейская. Туристов познакомят с Питером дворцовым и
Питером дворовым. Участники экскурсии погуляют по местам, где бывал Александр
Пушкин, изучат знаменитые дворы-колодцы, услышат мистические истории об
обитателях Михайловского замка. Можно будет также пройтись по всем самым
необычным мостам города. И конечно же, ни один турист не уйдет без информации о
разрешенных для посещения крышах города.
Сегодня "Туры в 15:15" проходят
каждый день в Амстердаме, Барселоне, Берлине, Будапеште, Вене, Венеции, Вильнюсе,
Екатеринбурге, Иерусалиме, Калининграде, Копенгагене, Лиссабоне, Лондоне,
Мадриде, Милане, Минске, Москве, Мюнхене, Париже, Праге, Риге, Риме,
Санкт-Петербурге, Стокгольме, Таллине, Тбилиси, Флоренции. Русскоязычные гиды
помогают путешественникам быстро познакомиться с городом в формате прогулки,
которая в Европе обойдется всего в 15-20 евро, а в России – в 700 рублей.
Создатели проекта обещают: после такой экскурсии туристы обязательно
почувствуют себя "своими" в городе.