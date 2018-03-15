Международный проект экскурсий-прогулок Туры в 15:15 объявил о начале работы в Москве и Санкт-Петербурге. С 15 марта ежедневно в 15 часов 15 минут можно будет отправиться на познавательную прогулку, познакомиться с городом, увидеть не только знаковые места, но и интересные нетуристические объекты, где любят бывать жители города.

Международный проектэкскурсий-прогулок "Туры в 15:15" объявил о начале работы в Москве иСанкт-Петербурге. С 15 марта ежедневно в 15 часов 15 минут можно будет отправитьсяна познавательную прогулку, познакомиться с городом, увидеть не только знаковыеместа, но и интересные нетуристические объекты, где любят бывать жители города.Экскурсия по Москве начинается наступенях Большого театра. Туристам покажут Театральную площадь и расскажут, каклюбовь к опере вдохновила архитекторов на строительство отеля Метрополь. Участникитакже направятся на единственную рукотворную торговую улицу – Третьяковскийпроезд. На старинной Никольской гид расскажет где прячутся лев и единорог, покажетисторическое кафе, которому недавно исполнилось 300 лет. Выбрав альтернативныймаршрут, путешественники вместе с гидом побродят по старым переулкам центраМосквы. Узнают, где можно познакомиться с театральными артистами и увидят книжнуюлавку, которую однажды посетил великий Дюма.Место встречи в Санкт-Петербурге– выход из метро Адмиралтейская. Туристов познакомят с Питером дворцовым иПитером дворовым. Участники экскурсии погуляют по местам, где бывал АлександрПушкин, изучат знаменитые дворы-колодцы, услышат мистические истории обобитателях Михайловского замка. Можно будет также пройтись по всем самымнеобычным мостам города. И конечно же, ни один турист не уйдет без информации оразрешенных для посещения крышах города.Сегодня "Туры в 15:15" проходяткаждый день в Амстердаме, Барселоне, Берлине, Будапеште, Вене, Венеции, Вильнюсе,Екатеринбурге, Иерусалиме, Калининграде, Копенгагене, Лиссабоне, Лондоне,Мадриде, Милане, Минске, Москве, Мюнхене, Париже, Праге, Риге, Риме,Санкт-Петербурге, Стокгольме, Таллине, Тбилиси, Флоренции. Русскоязычные гидыпомогают путешественникам быстро познакомиться с городом в формате прогулки,которая в Европе обойдется всего в 15-20 евро, а в России – в 700 рублей.Создатели проекта обещают: после такой экскурсии туристы обязательнопочувствуют себя "своими" в городе.