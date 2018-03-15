Известный артист Алексей Янин, звезда сериала Клуб восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Актер делает успехи.

Известный артист Алексей Янин, звезда сериала "Клуб"восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Актер делает успехи.О состоянии здоровья Алексея,которому 14 марта исполнилось 35 лет, рассказали его родные. Сейчас унего отмечается заметный прогресс. По словам его матери Ольги Яниной, у мужчиныначала хорошо работать правая рука, сохраняется память и интеллект. Кроме того,он перестал питаться через гастростому."Расскажу вам о Лешиныхуспехах. Мы стали лучше разговаривать. Леша сам пьет из чашки, ест ложкой,чистит зубы и причесывается. Сидит при минимальной поддержке, стоит навертикализаторе, переворачивается… Он намного живее и быстрее в реакциях… С нимбывает очень интересно. В общем, мы медленно, но верно идем вперед. Скоро будемучиться вставать", – сообщила Ольга в Facebook.С днем рождения Алексея поздравила его коллега Настя Задорожная.Они вместе играли влюбленную пару в молодежном сериале "Клуб". Девушкапообещала, что в скором времени придет навестить Янина.Все поклонники и коллеги желали актеру толькоодного – скорее поправить здоровье. Родственники не опускают руки ипродолжают работать над тем, чтобы Янин заново обрел основные навыки. "Лешасейчас находится на реабилитации, – сообщала мама артиста. – У него целый деньгости, поздравления, цветы и подарки. Жалко, что мы не дома, но так получилось".У Алексея есть жена,участница пятого сезона "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова. Сейчас онавоспитывает их общего сына Андрея. Супруга предполагала, чтоинсульт у ее мужа случился из-за серьезных нагрузок на работе. По ее словам, онне жалел себя – играл в театре и снимался в кино, постоянно летал по разнымгородам. За инсультом последовала кома – позже актер вышел из нее, буквально вернувшись с того света.Напомним, Алексею Янину стало плоховечером 6 мая 2015 года во время встречи с другом. Около 03:00 его женаэкстренно вызвала скорую помощь, актер был доставлен в ГКБ №1 имени Пирогова.По словам Дарьи, из-за затянувшихся праздников медики назначили операцию толькона 12 мая, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось. Его перевезли вдругую больницу, где была проведена срочная операция.Позже супруга актера нашла клинику в Германии, специалистыкоторой пообещали в течение двух месяцев поставить Янина на ноги. Однако вмедицинском центре сменилось руководство, которое согласилось проводитьреабилитацию, но не меньше чем на три месяца. Заплатив заранее 50 тысячевро, Дарье пришлось искать еще 30 тысяч евро – за третий месяцлечения.