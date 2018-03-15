Известный артист Алексей Янин, звезда сериала Клуб
восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Актер делает успехи.
Известный артист Алексей Янин, звезда сериала "Клуб"
восстанавливается после перенесенных в 2015 году инсульта и комы. Актер делает успехи.
О состоянии здоровья Алексея,
которому 14 марта исполнилось 35 лет, рассказали его родные. Сейчас у
него отмечается заметный прогресс. По словам его матери Ольги Яниной, у мужчины
начала хорошо работать правая рука, сохраняется память и интеллект. Кроме того,
он перестал питаться через гастростому.
"Расскажу вам о Лешиных
успехах. Мы стали лучше разговаривать. Леша сам пьет из чашки, ест ложкой,
чистит зубы и причесывается. Сидит при минимальной поддержке, стоит на
вертикализаторе, переворачивается… Он намного живее и быстрее в реакциях… С ним
бывает очень интересно. В общем, мы медленно, но верно идем вперед. Скоро будем
учиться вставать", – сообщила Ольга в Facebook.
С днем рождения Алексея поздравила его коллега Настя Задорожная.
Они вместе играли влюбленную пару в молодежном сериале "Клуб". Девушка
пообещала, что в скором времени придет навестить Янина.
Все поклонники и коллеги желали актеру только
одного – скорее поправить здоровье. Родственники не опускают руки и
продолжают работать над тем, чтобы Янин заново обрел основные навыки. "Леша
сейчас находится на реабилитации, – сообщала мама артиста. – У него целый день
гости, поздравления, цветы и подарки. Жалко, что мы не дома, но так получилось".
У Алексея есть жена,
участница пятого сезона "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова. Сейчас она
воспитывает их общего сына Андрея. Супруга предполагала, что
инсульт у ее мужа случился из-за серьезных нагрузок на работе. По ее словам, он
не жалел себя – играл в театре и снимался в кино, постоянно летал по разным
городам. За инсультом последовала кома – позже актер вышел из нее, буквально вернувшись с того света.
Напомним, Алексею Янину стало плохо
вечером 6 мая 2015 года во время встречи с другом. Около 03:00 его жена
экстренно вызвала скорую помощь, актер был доставлен в ГКБ №1 имени Пирогова.
По словам Дарьи, из-за затянувшихся праздников медики назначили операцию только
на 12 мая, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось. Его перевезли в
другую больницу, где была проведена срочная операция.
Позже супруга актера нашла клинику в Германии, специалисты
которой пообещали в течение двух месяцев поставить Янина на ноги. Однако в
медицинском центре сменилось руководство, которое согласилось проводить
реабилитацию, но не меньше чем на три месяца. Заплатив заранее 50 тысяч
евро, Дарье пришлось искать еще 30 тысяч евро – за третий месяц
лечения.