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<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-kia-pokazala-salon-svoego-novogo-flagmanskogo-sedana.html" target="_blank">Kia показала салон своего нового флагманского седана</a> - Компания Kia готовится представить новое поколение своей самой дорогой и богатой модели - седана Kia K900, также известного как K9 и Quoris (под таким названием автомобиль продается на российском рынке). Производитель уже публиковал наброски экстерьера, а теперь поделился скетчем салона.