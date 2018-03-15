Москва растет, развивается и строится. В этом большая заслуга инженеров, архитекторов, проектировщиков и строителей. Главная кузница высокопрофессиональных кадров по этим специальностям – Московский государственный строительный институт. Со студентами престижного вуза встретился глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Москва растет,развивается и строится. В этом большая заслуга инженеров, архитекторов, проектировщиков истроителей. Главная кузница высокопрофессиональных кадров по этим специальностям – Московскийгосударственный строительный институт. Со студентами престижного вузавстретился глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.Сегодня на столичных стройкахтрудится свыше 420 тысяч проектировщиков, инженеров и строителей. От 15до 20% из них – женщины, отметил Хуснуллин. "Строитель - этостабильная и престижная профессия, благодаря им Москва становится все более комфортной и удобной для жизни"– продолжил заммэра.Приэтом город испытывает дефицит в 50 тысяч специалистов для полноценной работыстроительного комплекса. Власти намерены привлекать в отрасль молодых специалистовс инновационными подходами для реализации главных программ, в число которыхвходит реновация.Наступивший годХуснуллин назвал годом метро. Столичные власти идут на рекорд – планируютоткрыть до конца 2018-го 24 станции. Такого не было за всю историюподземки. Также в приоритете остается развитие дорог и строительство жилья."Натранспортное развитие Москвы сегодня работает около 50 тысяч человек вкруглосуточном режиме. Мы вышли на беспрецедентный объем строительства", –рассказал заммэра.Среди удачных проектов, реализованных в Москве, Хуснуллинназвал запуск Московского центрального кольца и открытие парка"Зарядье". Большое внимание, по его словам, власти уделяют программереновации. Первый дом уже готов к заселению, на очереди проектирование истроительство на новых площадках. До конца 2018 года для переселенцев из морально и физическиустаревших хрущевок планируется ввести в эксплуатацию около 30 домов."Врамках программыреновации перед нами стоит задача создания максимально комфортной городскойсреды и строительства нового современного жилья. В связи с этим проекты новыхкварталов будут определяться на архитектурных конкурсах", – пояснил Хуснуллин.Он уточнил, что строительство модульных домов в рамкахпрограммы реновации не планируется, хотя такие проекты московским властямпредлагают некоторые архитекторы. Недавно такую идею высказал голландец Эрикван Эгераат.Марат Хуснуллин обрадовал студентов вуза, сообщив им, что вскоре рядом суниверситетом появится крупный транспортно-пересадочный узел. Он будет сформирован на базе железнодорожнойстанции "Лосиноостровская" Ярославского направления в рамках проектапо созданию Московских центральных диаметров.Москваперестала задыхаться от пробок, продолжил глава Стройкомплекса. За последниесемь лет в столице построены сотни километров дорог, десятки развязок, эстакади тоннелей. Строительство магистралей продолжится высокими темпами, пообещал Хуснуллин.Накарте Москвы скоро появятся три новые трассы – Северо-Восточная иСеверо-Западная хорды и Южная рокада. По сути это будет еще одно автомобильноекольцо, благодаря этим магистралям серьезно разгрузятся МКАД и ТТК."Потемпам дорожного строительства мы вошли в тройку мировых лидеров. Больше насстроит только Пекин и Шанхай", – не без гордости отметил Хуснуллинн. По его словам, в 2018-2020 годах планируется построить более 270километров дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад и 31 пешеходный переход.