Москва растет,
развивается и строится. В этом большая заслуга инженеров, архитекторов, проектировщиков и
строителей. Главная кузница высокопрофессиональных кадров по этим специальностям – Московский
государственный строительный институт. Со студентами престижного вуза
встретился глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Москва растет,
развивается и строится. В этом большая заслуга инженеров, архитекторов, проектировщиков и
строителей. Главная кузница высокопрофессиональных кадров по этим специальностям – Московский
государственный строительный институт. Со студентами престижного вуза
встретился глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Сегодня на столичных стройкахтрудится свыше 420 тысяч проектировщиков, инженеров и строителей. От 15
до 20% из них – женщины, отметил Хуснуллин. "Строитель - это
стабильная и престижная профессия, благодаря им Москва становится все более комфортной и удобной для жизни"
– продолжил заммэра.
При
этом город испытывает дефицит в 50 тысяч специалистов для полноценной работы
строительного комплекса. Власти намерены привлекать в отрасль молодых специалистов
с инновационными подходами для реализации главных программ, в число которых
входит реновация.
Наступивший год
Хуснуллин назвал годом метро. Столичные власти идут на рекорд – планируют
открыть до конца 2018-го 24 станции. Такого не было за всю историю
подземки. Также в приоритете остается развитие дорог и строительство жилья.
"На
транспортное развитие Москвы сегодня работает около 50 тысяч человек в
круглосуточном режиме. Мы вышли на беспрецедентный объем строительства", –
рассказал заммэра.
Среди удачных проектов, реализованных в Москве, Хуснуллин
назвал запуск Московского центрального кольца и открытие парка
"Зарядье". Большое внимание, по его словам, власти уделяют программе
реновации. Первый дом уже готов к заселению, на очереди проектирование и
строительство на новых площадках. До конца 2018 года для переселенцев из морально и физически
устаревших хрущевок планируется ввести в эксплуатацию около 30 домов.
"В
рамках программы
реновации перед нами стоит задача создания максимально комфортной городской
среды и строительства нового современного жилья. В связи с этим проекты новых
кварталов будут определяться на архитектурных конкурсах", – пояснил Хуснуллин.
Он уточнил, что строительство модульных домов в рамках
программы реновации не планируется, хотя такие проекты московским властям
предлагают некоторые архитекторы. Недавно такую идею высказал голландец Эрик
ван Эгераат.
Марат Хуснуллин обрадовал студентов вуза, сообщив им, что вскоре рядом с
университетом появится крупный транспортно-пересадочный узел. Он будет сформирован на базе железнодорожной
станции "Лосиноостровская" Ярославского направления в рамках проекта
по созданию Московских центральных диаметров.
Москва
перестала задыхаться от пробок, продолжил глава Стройкомплекса. За последние
семь лет в столице построены сотни километров дорог, десятки развязок, эстакад
и тоннелей. Строительство магистралей продолжится высокими темпами, пообещал Хуснуллин.
На
карте Москвы скоро появятся три новые трассы – Северо-Восточная и
Северо-Западная хорды и Южная рокада. По сути это будет еще одно автомобильное
кольцо, благодаря этим магистралям серьезно разгрузятся МКАД и ТТК.
"По
темпам дорожного строительства мы вошли в тройку мировых лидеров. Больше нас
строит только Пекин и Шанхай", – не без гордости отметил Хуснуллинн. По его словам, в 2018-2020 годах планируется построить более 270
километров дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад и 31 пешеходный переход.