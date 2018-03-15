Быстрые радиовсплески – загадочное и очень редкое явление, каждое наблюдение которого буквально на вес золота. Но недавнее событие ещё и оказалось беспрецедентно мощным.

Быстрые радиовсплески – загадочное и очень редкое явление, каждое наблюдение которого буквально на вес золота. Но недавнее событие ещё и оказалось беспрецедентно мощным.Напомним, что быстрые радиовсплески (по-английски fast radio bursts, FRB) – это вспышки космического радиозлучения продолжительностью в доли миллисекунды. Они были впервые обнаружены в 2007 году при обработке данных 2001 года. С тех пор, как уточняет ресурс phys.org, их наблюдали только 32 раза. Физическая природа этих вспышек неизвестна.Новый импульс был обнаружен радиотелескопом Parkes в Австралии 9 марта 2018 года в 2 часа 49 минут 33 секунды по Гринвичу. Продолжительность сигнала составила 0,576 миллисекунды.Всплеск получил обозначение FRB 180309, где цифры означают дату наблюдения в формате "год, месяц, день". Астрономы оценили его красное смещение как 0,187, что примерно соответствует дистанции в 2,45 миллиардов световых лет.Как уже упоминалось, быстрые радиовсплески – это редкие события, поэтому каждое новое наблюдение ценно. Но FRB 180309 интересен не только поэтому. Дело в том, что это всплеск беспрецедентной яркости. Сигнал превзошёл шумы в 411 раз, что перекрыло предыдущий рекорд.Любопытно, что к FRB 180309 близки по времени два других быстрых радиовсплеска, наблюдавшихся 1 и 11 марта 2018 года в той же обсерватории. Обычно эти явления не группируются столь тесно.Быстрые радиовсплески иногда сопровождаются и вспышками гамма-излучения. Специалисты обратились к данным орбитальной обсерватории Integral, чтобы проверить наличие такой вспышки. К сожалению, направление на радиоимпульс было неудобным для приборов орбитального телескопа. Поэтому сказать в точности, сопровождался ли всплеск выбросом гамма-квантов, трудно. Однако специалисты смогли оценить максимальную яркость гамма-вспышки, если таковая была.Добавим, что природа быстрых радиовсплесков давно будоражит воображение астрономов. Импульсы очень короткие, значит, порождающий их процесс протекает быстро. В то же время он очень мощный, раз уж в радиодиапазоне выделяется достаточно энергии, чтобы земные радиотелескопы уловили сигнал. Что это? Вспышки? Взрывы? Какое небесное тело является их источником – нейтронная звезда, чёрная дыра, ещё что-то?Ответов на эти вопросы пока нет. Проблема в том, что время и место всплеска непредсказуемо. Впрочем, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о единственном на сегодняшний день исключении, когда радиовсплески раз за разом приходят из одной точки неба. Это позволило определить родительскую галактику явления и сказать кое-что о физических условиях в его источнике. Однако его природа всё ещё остаётся загадкой, на которые так щедра Вселенная.