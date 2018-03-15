Певец Стас Костюшкин рассказал, что после выступления в женской одежде в его адрес посыпались угрозы и упреки. Об этом артист написал в Instagram.

Певец Стас Костюшкин рассказал, чтопосле выступления в женской одежде в его адрес посыпались угрозы и упреки. Обэтом артист написал в Instagram.Стас любит провоцировать публику нарядами. Из-за этого порой с нимслучаются казусы. Музыкант 14 марта опубликовал видеозапись концерта. Он заявил, что один из поклонников спросил унего, давно ли певец "вырвался из гей-рабства"."Я ответил,что недавно, еще остались колготки и парик, которые могу отдать", – поделилсяисполнитель. В комментариях к посту пользователи стали предлагать музыканту идругим его поклонникам женскую одежду. Большинство комментаторов отнеслись кизвестию с юмором. "Красивым мужикам всегда и везде сложнее","Обожаю Вас, хоть в колготках, хоть без них", "Ну, наконец-то вырвался, а то япереживал", – написали фолловеры.Напомним, на праздничном концерте "О чем поют мужчины" в Кремле СтасКостюшкин дуэтом с Натали исполнил старый хит Валерии "Часики". А закулисами артист щеголял в подчеркивающей накачанную фигуру черной кружевнойфутболке и похожей на женскую шубке.Ранее певецрассказал, что невольно был втянут в чудовищный гей-скандал. "Помню,в одном городе выступали: зритель все пытался мне что-то показать – повернулсяк сцене задом и раздвинул ягодицы, – признался Костюшкин. – Причем он долгодобивался – все четыре песни свою задницу показывал. А я сканирую весь зал,всех вижу. Я просто сошел со сцены, схватил его за шкирку и в мягкой, нодоходчивой форме объяснил, что нельзя показывать подобные вещи артистам, потомучто это просто хамство… Конечно, сдержал себя, даже щелчка ему не дал, простодостаточно жестко объяснил… Он заплакал, потому что испугался оченьсильно".