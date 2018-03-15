Илья Ковальчук нашел применение подарку президента. Полученный за победу на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW форвард сборной России по хоккею решил продать. Деньги пойдут на благотворительные проекты.

Илья Ковальчук нашел применение подарку президента.Полученный за победу на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW форвард сборной России похоккею решил продать. Деньги пойдут на благотворительные проекты.Ковальчук продает не только автомобиль. Есть еще майка, вкоторой автор виртуозных голов играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Все вырученныесредства пойдут на помощь детям. К известному российскому хоккеиступрисоединились и его друзья."Мы вместе пожертвуем средства или в детский дом, илипоможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги нареабилитацию. Кроме машины, у нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде.Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет и Россия будетиграть с гербом на груди", – сказал Ковальчук в интервью на одном изканалов в YouTube.Ковальчук – не первый из олимпийцев, кто выставил на продажуподаренный в Кремле BMW. В интернете уже появлялись похожие объявления. Пользователисети реагируют на это по-разному. Некоторые чемпионов критикуют, другиеподдерживают.Ранее российский фристайлист Илья Буров сообщил о решениипродать автомобиль BMW X4, который был подарен ему за бронзовую медаль,завоеванную на Олимпийских играх 2018 года. "Олимпийская" машинапоявилась в одном из автосалонов Ярославля. Ее оценили в 4 миллиона рублей. Закакую цену продается BMW Ковальчука – пока неизвестно.Напомним, российские хоккеисты переиграли Германию в финале Олимпиады-2018. Победу "Красная машина" вырвала в овертайме.Победную шайбу сборной России удалось забросить за десять минут до конца дополнительного времени. Немцы остались в меньшинстве, что позволило Никите Гусеву, Павлу Дацюку и Кириллу Капризову разыграть идеальную комбинацию и забить гол – 4:3.Для Павла Дацюка и Ильи Ковальчука матч против Германии стал рекордным. Оба игрока участвовали в своих пятых Играх и финальная встреча стала для них 29-й. По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).