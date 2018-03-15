Илья Ковальчук нашел применение подарку президента.
Полученный за победу на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW форвард сборной России по
хоккею решил продать. Деньги пойдут на благотворительные проекты.
Илья Ковальчук нашел применение подарку президента.
Полученный за победу на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW форвард сборной России по
хоккею решил продать. Деньги пойдут на благотворительные проекты.
Ковальчук продает не только автомобиль. Есть еще майка, в
которой автор виртуозных голов играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Все вырученные
средства пойдут на помощь детям. К известному российскому хоккеисту
присоединились и его друзья.
"Мы вместе пожертвуем средства или в детский дом, или
поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на
реабилитацию. Кроме машины, у нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде.
Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет и Россия будет
играть с гербом на груди", – сказал Ковальчук в интервью на одном из
каналов в YouTube.
Ковальчук – не первый из олимпийцев, кто выставил на продажу
подаренный в Кремле BMW. В интернете уже появлялись похожие объявления. Пользователи
сети реагируют на это по-разному. Некоторые чемпионов критикуют, другие
поддерживают.
Ранее российский фристайлист Илья Буров сообщил о решении
продать автомобиль BMW X4, который был подарен ему за бронзовую медаль,
завоеванную на Олимпийских играх 2018 года. "Олимпийская" машина
появилась в одном из автосалонов Ярославля. Ее оценили в 4 миллиона рублей. За
какую цену продается BMW Ковальчука – пока неизвестно.
Напомним, российские хоккеисты переиграли Германию в финале Олимпиады-2018. Победу "Красная машина" вырвала в овертайме.Победную шайбу сборной России удалось забросить за десять минут до конца дополнительного времени. Немцы остались в меньшинстве, что позволило Никите Гусеву, Павлу Дацюку и Кириллу Капризову разыграть идеальную комбинацию и забить гол – 4:3.
Для Павла Дацюка и Ильи Ковальчука матч против Германии стал рекордным. Оба игрока участвовали в своих пятых Играх и финальная встреча стала для них 29-й. По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).