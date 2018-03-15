В летний период прошлого года обвиняемый, взламывая оконные рамы, проникал в частные дома ковровчан, откуда похищал наиболее ценное имущество.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего неоднократно судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении серии краж чужого имущества.Установлено, что в летний период прошлого года обвиняемый, используя отвертку, взламывал оконные рамы и проникал в частные дома ковровчан. Злоумышленник похищал мобильные телефоны, планшетные компьютеры, ювелирные украшения, бытовую технику и электроинструменты.В ходе следствия установлена причастность фигуранта к двум фактам противоправной деятельности, совершенным в городе Гороховце. В августе прошлого года из подъездов многоэтажных домов ковровчанин украл два велосипеда. Похищенное имущество обвиняемый реализовал.Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила почти 120 тысяч рублей. Как пояснил сам 28-летний житель Коврова, вырученные деньги он тратил на развлечения и продукты.Фигуранту предъявлено обвинение по девяти фактам противоправной деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.