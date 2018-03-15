Ласковая улыбка Петра Порошенко расстрогала солдата
почетного караула. Президент Украины вернул стрелку президентского полка
случайно упавшую шапку.
Ласковая улыбка Петра Порошенко расстрогала солдата
почетного караула. Президент Украины вернул стрелку президентского полка
случайно упавшую шапку.
Инцидент с головным убором произошел во время церемонии
приветствия австрийского президента. Александер ван дер Беллен с супругой
прибыл с визитом в Киев 14 марта.
Как рассказал журналистам рядовой по имени Николай, шапку
случайно зацепили шашкой. Поднять ее солдат сам не мог.
"Никак нет. Исполнение ритуала, гимн – это все. Я не
мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", – объяснил
стрелок.
Петр Порошенко во время церемонии, проходя с президентом
Австрии по ковровой дорожке, заметил лежащий на мостовой головной убор.
Украинский лидер отклонился от маршрута, оставив австрийского лидера на время в
одиночестве, поднял шапку и водрузил ее на голову солдата. После чего церемония
продолжилась. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко позже подчеркнул, что
военная шапка с украинским трезубцем "не должна лежать на земле",
пишет "Обозреватель".
Николай признается, что для него это стало большим событием.
Президента вблизи он видел не впервые, однако солдата потрясло его простое
человеческое поведение. "Очень приятно было. Он как нормальный человек к
этому отнесся – не просто прошел, а помог", – пояснил военный. Порошенко
ничего ему не сказал, а просто улыбался, рассказал стрелок.
Николаю 21 год, он стрелок почетного караула президентского
полка имени Богдана Хмельницкого. Родом солдат из Кривого Рога. Он подписал
контракт на три года, служит уже почти год, а неожиданного внимания к своей
персоне стесняется. Николай признался, что после знаменательной встречи с
Порошенко ему "и стыдно, и приятно". Но главное – наказывать за
инцидент никого не стали.