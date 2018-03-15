Ласковая улыбка Петра Порошенко расстрогала солдата почетного караула. Президент Украины вернул стрелку президентского полка случайно упавшую шапку.

Ласковая улыбка Петра Порошенко расстрогала солдатапочетного караула. Президент Украины вернул стрелку президентского полкаслучайно упавшую шапку.Инцидент с головным убором произошел во время церемонииприветствия австрийского президента. Александер ван дер Беллен с супругойприбыл с визитом в Киев 14 марта.Как рассказал журналистам рядовой по имени Николай, шапкуслучайно зацепили шашкой. Поднять ее солдат сам не мог."Никак нет. Исполнение ритуала, гимн – это все. Я немог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", – объяснилстрелок.Петр Порошенко во время церемонии, проходя с президентомАвстрии по ковровой дорожке, заметил лежащий на мостовой головной убор.Украинский лидер отклонился от маршрута, оставив австрийского лидера на время водиночестве, поднял шапку и водрузил ее на голову солдата. После чего церемонияпродолжилась. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко позже подчеркнул, чтовоенная шапка с украинским трезубцем "не должна лежать на земле",пишет "Обозреватель".Николай признается, что для него это стало большим событием.Президента вблизи он видел не впервые, однако солдата потрясло его простоечеловеческое поведение. "Очень приятно было. Он как нормальный человек кэтому отнесся – не просто прошел, а помог", – пояснил военный. Порошенконичего ему не сказал, а просто улыбался, рассказал стрелок.Николаю 21 год, он стрелок почетного караула президентскогополка имени Богдана Хмельницкого. Родом солдат из Кривого Рога. Он подписалконтракт на три года, служит уже почти год, а неожиданного внимания к своейперсоне стесняется. Николай признался, что после знаменательной встречи сПорошенко ему "и стыдно, и приятно". Но главное – наказывать заинцидент никого не стали.