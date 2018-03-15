Одним из мотивов заказчиков отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет в России.

Одним из мотивов заказчиков отравления в Великобритании бывшегополковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть предстоящий чемпионат мира пофутболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдетв России.Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что делоСкрипаля может быть связано именно с чемпионатом мира по футболу. Глава МИД отметил, что в принципе, ни в какой ситуации нельзяпредположить, что Россия будет этим заниматься, то есть организовывать атаку набывшего сотрудника ГРУ."Но даже если гипотетически взять эту больную извращеннуюлогику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Россиябудет это делать накануне выборов", – цитирует Лаврова Lenta.ru.Глава российской дипломатии выступил сегодня с лекцией на форуме"Россия – страна возможностей". Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлетбританских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, ответ набританские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.Лавров добавил, что 14 марта были заседания в Гааге и в ООН,и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британскогогражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию похимическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представительВеликобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем",– сказал Лавров.Он дал и еще одно обещание – Россия обязательно добьеттеррористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочусказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможемдобить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующиеоперации при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк иЛуганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, так Лавровпрокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашеннымиреспубликами."Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбассаудушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецки Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютнонегодными средствами", – отметил глава МИД.Форум "Россия – страна возможностей"проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работапосвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализацииталантливой молодежи и профессионалов.