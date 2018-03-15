Одним из мотивов заказчиков отравления в Великобритании бывшего
полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть предстоящий чемпионат мира по
футболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет
в России.
Одним из мотивов заказчиков отравления в Великобритании бывшего
полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть предстоящий чемпионат мира по
футболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет
в России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело
Скрипаля может быть связано именно с чемпионатом мира по футболу. Глава МИД отметил, что в принципе, ни в какой ситуации нельзя
предположить, что Россия будет этим заниматься, то есть организовывать атаку на
бывшего сотрудника ГРУ.
"Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную
логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Россия
будет это делать накануне выборов", – цитирует Лаврова Lenta.ru.
Глава российской дипломатии выступил сегодня с лекцией на форуме
"Россия – страна возможностей". Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлет
британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, ответ на
британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.
Лавров добавил, что 14 марта были заседания в Гааге и в ООН,
и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского
гражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию по
химическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представитель
Великобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем",
– сказал Лавров.
Он дал и еще одно обещание – Россия обязательно добьет
террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочу
сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем
добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие
операции при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и
Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, так Лавров
прокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашенными
республиками.
"Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбасса
удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк
и Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютно
негодными средствами", – отметил глава МИД.
Форум "Россия – страна возможностей"
проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа
посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации
талантливой молодежи и профессионалов.