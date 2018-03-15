Медики
из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирение
не дает вылечить злокачественные новообразования молочной железы. Жировые отложения делают клетки опухоли нечувствительными
к терапии.
Медики
из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирение
не дает вылечить злокачественные новообразования молочной железы. Жировые отложения делают клетки опухоли нечувствительными
к терапии.
Специалисты
исследовали 99 пациентов с онкологией. Больным вводили специальные анти-VEGF препараты.
Это лекарство применяется для борьбы с ангиогенезом (процессом образования новых кровеносных сосудов) и развитием метастаз. Исследователи
обнаружили, что пациенты с избыточным весом хуже реагируют на лечение, чем онкобольные,
у которых нет ожирения: у полных людей опухоли были на 33% больше.
Кроме того, в скоплении
злокачественных клеток у больных с более высоким уровнем жира уменьшилось
количество сосудов, что может повлиять на реакцию на химиотерапию и затрудняет
проникновение лекарства внутрь новообразований. Также эксперты выявили
некоторую закономерность: 70 процентов женщин с раком молочной железы имеют
избыточный вес.
Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых из Университета
штата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое оружие
против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ –
бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli.
Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые
образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.
По
замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма –
к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на
поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных
образований и избежать метастазов, считают ученые.