Медики из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирение не дает вылечить злокачественные новообразования молочной железы. Жировые отложения делают клетки опухоли нечувствительными к терапии.

Медикииз Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирениене дает вылечить злокачественные новообразования молочной железы. Жировые отложения делают клетки опухоли нечувствительнымик терапии.Специалистыисследовали 99 пациентов с онкологией. Больным вводили специальные анти-VEGF препараты.Это лекарство применяется для борьбы с ангиогенезом (процессом образования новых кровеносных сосудов) и развитием метастаз. Исследователиобнаружили, что пациенты с избыточным весом хуже реагируют на лечение, чем онкобольные,у которых нет ожирения: у полных людей опухоли были на 33% больше.Кроме того, в скоплениизлокачественных клеток у больных с более высоким уровнем жира уменьшилоськоличество сосудов, что может повлиять на реакцию на химиотерапию и затрудняетпроникновение лекарства внутрь новообразований. Также эксперты выявилинекоторую закономерность: 70 процентов женщин с раком молочной железы имеютизбыточный вес.Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых из Университеташтата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое оружиепротив рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ –бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli.Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которыеобразуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.Позамыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма –к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены наповерхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественныхобразований и избежать метастазов, считают ученые.