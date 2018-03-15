Высокие умы из министерств спорят о вреде квашеной капусты и соленых огурцов. Минcельхоз не поддержал стратегию Минздрава по формированию здорового образа жизни населения.

Высокие умы из министерствспорят о вреде квашеной капусты и соленых огурцов. Минcельхоз не поддержалстратегию Минздрава по формированию здорового образа жизни населения.Министерство сельскогохозяйства раскритиковало предложенную медиками стратегию формирования здоровогообраза жизни населения. Документ предусматривает введение акцизов на "сладкиенапитки" и "продукты с избыточным содержанием соли"."Следует учитыватьтрадиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленыхогурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и т.д.", – цитирует заместителяминистра сельского хозяйства Ивана Лебедева издание РБК. Также эксперты отмечают, чтоважен рацион питания, а не потребление конкретных продуктов. Еще одним аргументомпротив опубликованной программы выступает возможное сокращение производства на некоторыхотечественных предприятиях.Добавим, что недавно ученыеиз Имперского колледжа Лондона и Северо-Западного университета проанализировалирацион более четырех тысяч человек и пришли к выводу, что люди, употребляющиебольшое количество соли, имеют более высокое кровяное давление. Причем этосовершенно не зависит от меню. Эксперты настоятельно рекомендуют следить запотреблением соли, а производителей продуктов питания призывают снизить еесодержание в продовольствии, так как высокое давление чревато сердечнымприступом и инсультом.Ранее медики были убеждены, что употребление большогоколичества овощей и фруктов эффективно противодействует влиянию высокого уровнясоли в рационе на кровяное давление. Однако результаты свежего исследованияопровергают эту теорию, подразумевая, что здоровый рацион никак непротиводействует неблагоприятному влиянию хлорида натрия.