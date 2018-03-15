Зависимая от энергетических напитков жительница Великобритании временно утратила способность видеть, слышать и чувствовать. Врачи чудом спасли девушку от гибели.

Зависимая от энергетических напитков жительница Великобританиивременно утратила способность видеть, слышать и чувствовать. Врачи чудом спаслидевушку от гибели.Англичанка Бет Гейм начала пить энерготоники со школы. Девушкавыпивала по шесть банок напитка в день в течение четырех лет, пока не былагоспитализирована."Я не могла ни слышать, ни видеть и ничего не чувствовала", – рассказала пострадавшая. Ее пульс был около 320 ударов в минуту при норме в60-80 ударов.Девушка пролежала в клинике в течение двух месяцев, а после этого не посещала занятия еще шесть. "То, что случилось со мной, полностью разрушило мою студенческую жизнь и мои увлечения. Это было просто ужасно", — пожаловалась пострадавшая.Медики диагностировали Гейм наджелудочковую тахикардию ипрописали сильнодействующие таблетки, сообщает издание Metro. Однако спустя некоторое время девушкепришлось от них отказаться из-за постоянных галлюцинаций. Доктора предупредилиГейм, что, скорее всего, она и в дальнейшем будет испытывать подобные приступы, а также запретили ей заниматься спортом и пить кофеиносодержащие напитки.На данный момент девушке исполнилось 19 лет, и она захотелаподелиться своей историей с общественностью, чтобы побудить властей Великобританиизапретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Гейм убеждена,что энергетики – это "легальные наркотики", которые продают в школах. "Больше ни один ребенок не должен пройти через то, через что прошла я", – заявила англичанка.Так называемые "жидкие батарейки" уже давно начали стремительно набиратьпопулярность среди молодежи. Многие считают, что употребляя энергетическийнапиток, они пополняют энергию своего организма. Однако на самом деле это нетак. Энергетик лишь стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы. Врезультате чего организм человека начинает испытывать стресс и работать сповышенной нагрузкой, выбрасывая в кровь большую дозу адреналина. В такомсостоянии износоустойчивость организма падает, а ресурс важных органовзначительно снижается.