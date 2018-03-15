Франция не готова поддерживать презумпцию виновности
в международной политике. Прежде, чем выдвигать обвинения в адрес России,
следует разобраться в ситуации с отравлением Скрипаля, считает президент страны
Эммануэль Макрон.
Франция не готова поддерживать "презумпцию виновности"
в международной политике. Прежде, чем выдвигать обвинения в адрес России,
следует разобраться в ситуации с отравлением Скрипаля, считает президент страны
Эммануэль Макрон.
Париж не хочет иметь отношения к "фэнтезийной политике"
британского премьер-министра Терезы Мэй. Принимать какие-либо решения в
отношении России можно будет лишь после тщательного расследования инцидента, приводит
заявление администрации президента Франции The Times.
Французского лидера косвенно поддержала и канцлер Германии. По
словам Ангелы Меркель, Евросоюз выработает единую позицию по происшествию в
Солсбери. Однако до конца расследования необходимо сохранять товарищеские
отношения с российскими властями, приводит слова канцлерин агентство Рейтер. Как
отмечают эксперты, есть все основания полагать, что остальные страны ЕС будут
действовать в соответствии с решением, принятым Меркель и Макроном.
Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центра
были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их
могли отравить нервно-паралитическим газом. Пострадавшие находятся в реанимации
в критическом состоянии. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в
случившемся Россию.
Как писали Dni.Ru, глава британского кабмина официально
обвинила Россию в попытке отравления Скрипаля и его дочери. Несмотря на то что
никаких доказательств Тереза Мэй не предоставила, она анонсировала высылку из
страны российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, мое
сообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик. Сотрудникам
дипломатической миссии, добавила премьер-министр, дается неделя на сборы. Кроме того, премьер заявила, что отозвала приглашение Сергея Лаврова в Лондон (хотя, как выяснилось, глава МИДа его и не принимал).
Премьер-министр Великобритании также совершила грубый выпад в адрес министра иностранных дел России. Сергей Лавров не достоин своего поста, заявила Мэй. На откровенное хамство главы британского кабинета министров ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Тереза, Лавров – российский министр, а не британский". По словам Захаровой, оценку ему может давать только президент России. "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", – написала представитель МИДа на своей странице в Facebook.