Франция не готова поддерживать презумпцию виновности в международной политике. Прежде, чем выдвигать обвинения в адрес России, следует разобраться в ситуации с отравлением Скрипаля, считает президент страны Эммануэль Макрон.

Франция не готова поддерживать "презумпцию виновности"в международной политике. Прежде, чем выдвигать обвинения в адрес России,следует разобраться в ситуации с отравлением Скрипаля, считает президент страныЭммануэль Макрон.Париж не хочет иметь отношения к "фэнтезийной политике"британского премьер-министра Терезы Мэй. Принимать какие-либо решения вотношении России можно будет лишь после тщательного расследования инцидента, приводитзаявление администрации президента Франции The Times.Французского лидера косвенно поддержала и канцлер Германии. Пословам Ангелы Меркель, Евросоюз выработает единую позицию по происшествию вСолсбери. Однако до конца расследования необходимо сохранять товарищескиеотношения с российскими властями, приводит слова канцлерин агентство Рейтер. Какотмечают эксперты, есть все основания полагать, что остальные страны ЕС будутдействовать в соответствии с решением, принятым Меркель и Макроном.Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центрабыли найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что ихмогли отравить нервно-паралитическим газом. Пострадавшие находятся в реанимациив критическом состоянии. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять вслучившемся Россию.Как писали Dni.Ru, глава британского кабмина официальнообвинила Россию в попытке отравления Скрипаля и его дочери. Несмотря на то чтоникаких доказательств Тереза Мэй не предоставила, она анонсировала высылку изстраны российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, моесообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик. Сотрудникамдипломатической миссии, добавила премьер-министр, дается неделя на сборы. Кроме того, премьер заявила, что отозвала приглашение Сергея Лаврова в Лондон (хотя, как выяснилось, глава МИДа его и не принимал).Премьер-министр Великобритании также совершила грубый выпад в адрес министра иностранных дел России. Сергей Лавров не достоин своего поста, заявила Мэй. На откровенное хамство главы британского кабинета министров ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Тереза, Лавров – российский министр, а не британский". По словам Захаровой, оценку ему может давать только президент России. "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", – написала представитель МИДа на своей странице в Facebook.