Золотой голос России Николай Басков
выложил в Instagram
фото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники певца не поверили, что
женщина на снимке старше артиста.
"Золотой голос России" Николай Басков
выложил в Instagram
фото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники певца не поверили, что
женщина на снимке старше артиста.
На снимке Басков с матерью стоят на перроне
железнодорожного вокзала в Санкт– Петербурге. "Родители провожают
в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой", – подписал фотографию
"натуральный блондин".
Фанаты певца пришли в восторг от того, как в свои годы выглядит
женщина. Свое восхищение они выразили в комментариях к посту. "Мама просто
фантастически выглядит!", "Прекрасная и красивая женщина!", "Прелесть, как
сестра!", "Молодая!", "Мама моложе Коли", – отметили пользователи.
Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики.
Когда семья жила в Германии, женщина работала диктором
на телевидении.
В последнее время о Николае Баскове чаще всего говорят
в связи с его личной жизнью. Напомним,
у Николая Басков было несколько громких романов. Первой его женой была дочь
продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом Басков встречался с моделью Оксаной
Федоровой, танцовщицей Анастасией Волочковой и певицей Софи Кальчевой.
Последней его невестой стала Виктория Лопырева: пара планировала свадьбу в 2017
году, но позже выяснилось, что это была лишь пиар-акция.
В этой мыльной опере
меняются только исполнительницы женской роли, а сценарий и главное действующее
лицо неизменны. К тому же, вокруг имени певца ходит много грязных слухов,
намеков и подозрений.