Золотой голос России Николай Басков выложил в Instagram фото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники певца не поверили, что женщина на снимке старше артиста.

"Золотой голос России" Николай Басковвыложил в Instagramфото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники певца не поверили, чтоженщина на снимке старше артиста.На снимке Басков с матерью стоят на перронежелезнодорожного вокзала в Санкт– Петербурге. "Родители провожаютв Воронеж! С любимой и неповторимой мамой", – подписал фотографию"натуральный блондин".Фанаты певца пришли в восторг от того, как в свои годы выглядитженщина. Свое восхищение они выразили в комментариях к посту. "Мама простофантастически выглядит!", "Прекрасная и красивая женщина!", "Прелесть, каксестра!", "Молодая!", "Мама моложе Коли", – отметили пользователи.Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики.Когда семья жила в Германии, женщина работала дикторомна телевидении.В последнее время о Николае Баскове чаще всего говорятв связи с его личной жизнью. Напомним,у Николая Басков было несколько громких романов. Первой его женой была дочьпродюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом Басков встречался с моделью ОксанойФедоровой, танцовщицей Анастасией Волочковой и певицей Софи Кальчевой.Последней его невестой стала Виктория Лопырева: пара планировала свадьбу в 2017году, но позже выяснилось, что это была лишь пиар-акция.В этой мыльной опеременяются только исполнительницы женской роли, а сценарий и главное действующеелицо неизменны. К тому же, вокруг имени певца ходит много грязных слухов,намеков и подозрений.