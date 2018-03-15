Власти Британии выделят почти 50 миллионов фунтов центру, который исследовал пробы с места отравления Сергея Скрипаля. Россия заявила, что готова присоединиться к расследованию, но Лондон отказывает Москве в сотрудничестве.

Власти Британии выделят почти 50 миллионов фунтов центру, который исследовал пробы с места отравления Сергея Скрипаля. Россия заявила, что готова присоединиться к расследованию, но Лондон отказывает Москве в сотрудничестве.Антироссийского выступления Терезы Мэй Лондону показалось недостаточно. Министерство иностранных дел официально предупреждает британцев, что поездки в Россию сейчас могут быть опасны: "Из-за усиленной политической напряженности между Великобританией и Россией, вы должны знать о возможности антибританских настроений или притеснений в это время. Если вы в настоящее время находитесь в России или собираетесь путешествовать в ближайшие недели, вам рекомендуется сохранять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не комментировать публично политические события. В то время как посольство Великобритании в Москве не знает о каких-либо возросших трудностях для британцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за собственной безопасностью и вести себя в соответствии с нашими рекомендациями".Напугав самих себя, в Англии теперь обсуждают последствия речи Терезы Мэй и активно ищут союзников среди партнеров по НАТО."Большую часть дня я говорил с коллегами из парламента. Мы получаем большую поддержку от всех, люди прекрасно понимают, что сегодня это, может, и было нападение внутри Соединенного королевства, но реальность такова, что это не атака на Великобританию. Это атака на Европу, на НАТО и на других наших друзей. Мы должны держаться вместе и оставаться сильными", — заявил председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат.Но из Европы пока поступают неутешительные для Лондона сигналы. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамин Гриво заявил, что Парижу нужны только проверенные факты. "Мы не занимаемся вымышленной политикой. Как только факты будут доказаны, придет время для принятия решений".В самой Великобритании немало тех, кто не верит тому, что озвучила премьер-министр Тереза Мэй."Мы должны ждать итогов полицейского расследования, чтобы выступить с докладом. Вполне возможно, что Россия не участвует в этом. Может быть, это и был российский переметнувшийся агент, но вы должны задаться вопросом, если Россия хотела устранить этого человека, они могли бы это сделать, когда он был заключенным в России. Почему они так долго ждали и зачем использовать химоружие, которое прямо указывает на причастность РФ к убийству? Есть много простых способов убить кого-то, не оставляя при этом следов", — сказал бывший мэр Лондона (2000-2008) Кен Ливингстон.Самая обсуждаемая тема в парламенте — поведение лидера лейбористов Джереми Корбина, который потребовал от премьер-министра объяснений, что сделано для того, чтобы доказать виновность Москвы. Ему пытались заткнуть рот воинственно настроенные депутаты. Но Корбин давлению не поддался. Причина в том, что он хорошо помнит, как 15 лет назад его коллега по партии, тогда премьер-министр Тони Блэр, в этом же зале рассказывал басни об оружии массового поражения в Ираке. Для убедительности многозначительно ссылаясь на липовые отчеты спецслужб. Его вранье не только подорвало доверие к заявлениям британских властей, но и привело к трагедии, от которой до сих пор не может оправиться весь мир.Предъявляя обвинения без доказательств, Тереза Мэй в упор не видит оставленные Блэром грабли. Кто знает, какие могут всплыть факты. Как это уже случалось, причем именно в этой стране.