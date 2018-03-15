Режиссер
Никита Михалков был осмотрен врачами больницы в Нижнем Новгороде,
после того как поскользнулся во время рабочей поездки. Сообщается, что вскоре артист вернулся к работе.
Режиссер
Никита Михалков был осмотрен врачами больницы в Нижнем Новгороде,
после того как поскользнулся во время рабочей поездки. Сообщается, что вскоре артист вернулся к работе.
Во время командировки режиссер Никита Михалков упал и травмировался на выходе из отеля,
после чего ему стало плохо в местном телецентре. После осмотра врачи сказали, что переломов и растяжений у актера
нет. Его отпустили из клиники, сообщает.
"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород
как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах
и встречах в рамках предвыборной кампании. Действительно, он
поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское
обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений
нет", – сообщила пресс-служба артиста.
Ранее стало известно, что Никита Михалков
в рамках предвыборной кампании представит интересы кандидата в президенты
России Владимира Путина в ряде регионов. Режиссер отметил, что он выполняет эту
задачу не только в течение тех двух месяцев, когда будет представлять
президента в качестве доверенного лица. "Я сторонник действующего
президента. Везде, где я работаю, я выражаю ту точку зрения, которая мне
близка. Но так получается, что она близка и президенту, я надеюсь", – сказал он.
Согласно закону, доверенные лица кандидата заверяют документы, необходимые для регистрации кандидата, могут присутствовать на
заседаниях избирательных комиссий, при подсчете голосов избирателей. Одной из
их ключевых функций является участие в публичных мероприятиях в поддержку
кандидата, ведение агитации, в том числе они могут принимать участие в
совместных агитационных мероприятиях, к которым относятся дебаты.