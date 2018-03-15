Режиссер Никита Михалков был осмотрен врачами больницы в Нижнем Новгороде, после того как поскользнулся во время рабочей поездки. Сообщается, что вскоре артист вернулся к работе.

РежиссерНикита Михалков был осмотрен врачами больницы в Нижнем Новгороде,после того как поскользнулся во время рабочей поездки. Сообщается, что вскоре артист вернулся к работе.Во время командировки режиссер Никита Михалков упал и травмировался на выходе из отеля,после чего ему стало плохо в местном телецентре. После осмотра врачи сказали, что переломов и растяжений у актеранет. Его отпустили из клиники, сообщает."Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгородкак доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатахи встречах в рамках предвыборной кампании. Действительно, онпоскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинскоеобследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных поврежденийнет", – сообщила пресс-служба артиста.Ранее стало известно, что Никита Михалковв рамках предвыборной кампании представит интересы кандидата в президентыРоссии Владимира Путина в ряде регионов. Режиссер отметил, что он выполняет этузадачу не только в течение тех двух месяцев, когда будет представлятьпрезидента в качестве доверенного лица. "Я сторонник действующегопрезидента. Везде, где я работаю, я выражаю ту точку зрения, которая мнеблизка. Но так получается, что она близка и президенту, я надеюсь", – сказал он.Согласно закону, доверенные лица кандидата заверяют документы, необходимые для регистрации кандидата, могут присутствовать назаседаниях избирательных комиссий, при подсчете голосов избирателей. Одной изих ключевых функций является участие в публичных мероприятиях в поддержкукандидата, ведение агитации, в том числе они могут принимать участие всовместных агитационных мероприятиях, к которым относятся дебаты.