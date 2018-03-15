Убийца пятилетней приемной дочери задержан и дает
признательные показания. Мужчина показал следователям, где спрятал сумку с
телом ребенка.
Убийца пятилетней приемной дочери задержан и дает
признательные показания. Мужчина показал следователям, где спрятал сумку с
телом ребенка.
Вся вина девочки заключалась в том, что она мешала сожителю
матери спать. Мужчина не выдержал ее капризов и избил.
"Со слов подозреваемого, ребенок вечером стал плохо
себя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил девочку и уложил
спать. Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни", – говорится в
сообщении Следственного комитета. Как выяснило следствие, отчим спрятал тело
убитой малышки в сумку, отнес на берег реки и засыпал камнями, пишет Life.ru.
Ранее Мурад Шахмирзаев 1989 года рождения сам явился в
полицию и сообщил о пропаже дочери. По его словам, он вышел к банкомату, а
когда вернулся домой, девочки уже не было. Стражи порядка приняли заявление и
начали поиски. В них приняли участие свыше 800 человек, включая спасателей,
волонтеров, сотрудников полиции, Росгвардии и казачьей дружины.
Позже полиции стало ясно, что Шахмирзаев причастен к пропаже
ребенка. Дав показания полиции, он исчез, но вскоре был обнаружен на границе с
Абхазией. Мужчину задержали, пока полицейские вели задержанного к машине, он кричал
и пытался оказать сопротивление стражам порядка.
Днем ранее стало известно о другом жестоком преступлении. Семья из поселка Орджоникидзе (Феодосия) уехала из дома 23 февраля и пропала. Спустя почти две недели, 7 марта, их Chevrolet Lanos обнаружили заливе на глубине два с половиной метра. В машине находились тела двух взрослых и их четырехлетней дочери. Вскоре задержали подозреваемого – жителя Керчи.
Как стало известно, семья приехала в Керчь, чтобы продать свой автомобиль и купить с доплатой другой. У них при себе было чуть более 200 тысяч рублей. Следователи вывезли обвиняемого на место преступления. Во время следственного эксперимента он рассказал, что застрелил родителей девочки из пистолета Макарова. А автомобиль с телами и еще живым ребенком столкнул в воду – чтобы скрыть следы преступления.