Убийца пятилетней приемной дочери задержан и дает признательные показания. Мужчина показал следователям, где спрятал сумку с телом ребенка.

Убийца пятилетней приемной дочери задержан и даетпризнательные показания. Мужчина показал следователям, где спрятал сумку стелом ребенка.Вся вина девочки заключалась в том, что она мешала сожителюматери спать. Мужчина не выдержал ее капризов и избил."Со слов подозреваемого, ребенок вечером стал плохосебя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил девочку и уложилспать. Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни", – говорится всообщении Следственного комитета. Как выяснило следствие, отчим спрятал телоубитой малышки в сумку, отнес на берег реки и засыпал камнями, пишет Life.ru.Ранее Мурад Шахмирзаев 1989 года рождения сам явился вполицию и сообщил о пропаже дочери. По его словам, он вышел к банкомату, акогда вернулся домой, девочки уже не было. Стражи порядка приняли заявление иначали поиски. В них приняли участие свыше 800 человек, включая спасателей,волонтеров, сотрудников полиции, Росгвардии и казачьей дружины.Позже полиции стало ясно, что Шахмирзаев причастен к пропажеребенка. Дав показания полиции, он исчез, но вскоре был обнаружен на границе сАбхазией. Мужчину задержали, пока полицейские вели задержанного к машине, он кричали пытался оказать сопротивление стражам порядка.Днем ранее стало известно о другом жестоком преступлении. Семья из поселка Орджоникидзе (Феодосия) уехала из дома 23 февраля и пропала. Спустя почти две недели, 7 марта, их Chevrolet Lanos обнаружили заливе на глубине два с половиной метра. В машине находились тела двух взрослых и их четырехлетней дочери. Вскоре задержали подозреваемого – жителя Керчи.Как стало известно, семья приехала в Керчь, чтобы продать свой автомобиль и купить с доплатой другой. У них при себе было чуть более 200 тысяч рублей. Следователи вывезли обвиняемого на место преступления. Во время следственного эксперимента он рассказал, что застрелил родителей девочки из пистолета Макарова. А автомобиль с телами и еще живым ребенком столкнул в воду – чтобы скрыть следы преступления.